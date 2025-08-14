أبرمت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف العامة المرسمة للمركبات في إمارة دبي، شراكة استراتيجية مع "كفو"، المنصة الرائدة عالمياً في تزويد الوقود وخدمات المركبات عند الطلب، بهدف تقديم خدمات مبتكرة ومريحة وذات قيمة مضافة مباشرةً لعملاء باركن عبر محفظة مواقف المركبات الخاصة بالشركة.

بموجب هذه الاتفاقية، ستُقدم كفو خدمة توصيل الوقود وغسيل المركبات عند الطلب للمركبات المتوقفة في مواقف المركبات التي تديرها الشركة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية باركن الهادفة لتوسيع محفظة خدماتها المتكاملة. وسيتمكن عملاء باركن من طلب توصيل الوقود أو غسيل المركبات مباشرةً بالضغط على الرابط المُرسل إليهم عبر الرسائل النصية القصيرة أو الواتساب، وفي المستقبل القريب، مباشرة عبر تطبيق باركن للهاتف المحمول، بينما يُمكن لمستخدمي تطبيق "كفو" الاستمرار في طلب الخدمات من خلال هذا التطبيق كالمعتاد.

وإلى جانب ما سيوفره هذا التعاون من بساطة وراحة، فإن تقديم هذه الخدمات مباشرةً للعملاء سيُسهم في خفض تنقلاتهم المتكررة بين محطات الوقود ومغاسل المركبات، مما يقلل من الازدحام المروري وما يرتبط به من انبعاثات مباشرة وغير مباشرة. كما أن نظام الغسيل الذكي يساهم في ترشيد استهلاك المياه، مما يعزز إلتزام الشركتين بالأجندة الخضراء 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودورهما في دعم مستقبل أكثر استدامة.

ومن المقرر إطلاق خدمات تزويد الوقود وغسيل المركبات، المدعومة بنظام موحّد يدمج المنصتين معاً، بدءاً من يوم الخميس 14 أغسطس 2025.

وتعكس هذه الاتفاقية طويلة الأمد الالتزام المشترك بين "باركن" و"كفو"، بالابتكار والدمج الرقمي، وتقديم خدمات عملاء مبتكرة. ومن المتوقع أن تحقق الشراكة إيرادات سنوية تبلغ من 5 إلى 7 ملايين درهم إماراتي لـ "باركن"، دون رأس مال استثماري، مما يسلط الضوء على الجدوى الاقتصادية القوية لهذا التحالف.

وبهذه المناسبة، علّق المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن قائلاً:"تُمثل هذه الشراكة الفريدة مع كفو إنجازاً مهماً في مسيرتنا لتعزيز تجربة عملاء باركن. ومن خلال تقديم خدمات تزويد الوقود وغسيل المركبات عند الطلب مباشرةً إلى المركبات المتوقفة في مرافقنا، نُحوّل الوقت الضائع أثناء وقوف المركبات إلى فرصة لتقديم خدمات مريحة وفعّالة. ويُعد توسيع محفظة خدماتنا ذات القيمة المضافة ركيزة أساسية لاستراتيجية نمونا، ويعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم حلول مبتكرة وموفرة للوقت تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. وتُؤكد هذه الاتفاقية على طموحنا لتحويل باركن إلى منصة متكاملة تركز على العملاء، وترتكز على الابتكار الرقمي والشراكات الهادفة. ونفخر بتوحيد جهودنا مع كفو، الشركة التكنولوجية المحلية الرائدة، بينما نواصل سعينا لإعادة رسم ملامح مستقبل التنقل الحضري في دبي".

وفي تعليقه، قال راشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كفو:"في كفو، لم نكن يوماً مجرد مزود لخدمات تزويد المركبات بالوقود، بل كانت مهمتنا دائماً إعادة ابتكار معنى امتلاك مركبة، لتصبح أكثر ذكاءً وسهولة وسلاسة. وتُعد شراكتنا الاستراتيجية مع "باركن" خطوة محورية في تحقيق هذه الرؤية، إذ تُمكننا من الوصول إلى عملائنا مباشرةً في قلب شبكة المواقف الحيوية في دبي. والآن، تعبئة الوقود أو الحصول على غسيل مثالي لمركبتك لم يعد مهمة إضافية في جدولك؛ بل يحدث بينما مركبتك مركونة في أحد مواقع باركن. وهذه الخطوة ليست مجرد ترفيه، بل خطوة ضرورية نحو جعل العناية بمركبتك جزءاً سلساً من الحياة اليومية."

نبذة عن شركة باركن ش.م.ع

تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 212 ألف موقف كما في النصف الأول من عام 2025. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.

تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المرسمة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل ما يقارب 189 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى ما يقارب 3 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة حوالي 20 ألف من مرافق المواقف التابعة للمطورين من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.



خلال النصف الأول من عام 2025، نفذ عملاء باركن 70 مليون عملية دفع للمواقف، وذلك بفضل اعتماد الشركة على حلول دفع رقمية متطورة وأنظمة ذكية لإدارة المواقف، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

تعود بداية تشغيل نظام المواقف في دبي إلى عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، قبل أن تنتقل إدارته إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. وفي ديسمبر 2023، تأسست شركة باركن ش.م.ع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، وأتمّت بنجاح إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي في مارس 2024.

نبذة عن تطبيق كفو

تُعد شركة "كفو" منصة عالمية رائدة في تقديم خدمات توصيل الوقود عند الطلب وخدمات المركبات عند الطلب. ومنذ انطلاقها في دبي عام 2018، رسخت "كفو" مكانتها كقوة دافعة للابتكار، ملتزمة بتعزيز مفهوم الراحة للعملاء ومنحهم الوقت الذي يعتبر أغلى ما يمكنهم امتلاكه.

وقد تم الاعتراف بكفو كأحد أبرز المبتكرين في تقديم خدمات التوصيل الجديدة من خلال إدراجها في قائمة “أكثر الشركات ابتكاراً” لعام 2022 الصادرة عن Fast Company ME، كما احتلت المرتبة الأولى في قائمة LinkedIn لأفضل الشركات الناشئة. وتواصل كفو تحسين حياة العملاء من خلال تعزيز الاتصال الذكي بالسيارات، وتقديم مزايا تنبؤية، وابتكارات تطوّر تجربة المستهلك وتسهّل استخدامها، لجعل امتلاك وتشغيل السيارة أكثر بساطة وذكاء.

وبدأت كفو رحلتها بخدمة تزويد الوقود عند الطلب، وتواصل كسر القوالب التقليدية من خلال ربط العملاء بقائمة متنامية من الخدمات الموجهة للراحة، بما في ذلك غسيل السيارات عند الطلب، وخدمات البطاريات، والإطارات، وتغيير زيت المحرك، وذلك في أي وقت وأي مكان.

يتوفر تطبيق كفو للتحميل على نظامي Android وiOS.

