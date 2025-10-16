وقعت شركة باركن ش.م. ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، اتفاقية استراتيجية مع شركة تاكسي دبي ش. م. ع ("تاكسي دبي")، الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة، للتعاون معاً على تسهيل وتحسين التنقل في المدينة وتطوير خدمات مواقف سيارات الأجرة في الإمارة

وبموجب هذه الاتفاقية، ستخصص باركن مواقف مخصصة لمركبات الأجرة في المناطق المزدحمة ذات الطلب المرتفع، وخصوصاً المناطق القريبة من أماكن الفعاليات الكبرى والمعارض المهمة، وستوفر كذلك مناطق استراحة ضمن مواقف المركبات لتعزيز راحة السائقين ورفاهيتهم. كما سيتم تركيب أجهزة شحن للمركبات الكهربائية السريعة في المواقع الرئيسية في إطار جهود شركة تاكسي دبي لبناء أساطيل مستدامة من مركبات الأجرة.

ويتجاوز هذا التعاون حدود البنية التحتية المادية ليشمل تبادل البيانات بين الشركتين، وذلك بغية تحديد أماكن الشحن ومواقف المركبات ذات الطلب المرتفع، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للجانبين، وتمكين مشاركتهما في تطوير حلول التنقل المبتكرة. كما توفر هذه الشراكة فرصاً قيمة للاستثمار المشترك وتطوير المشاريع المحتملة في مجال التكنولوجيا، وتعزيز خدمات التنقل الذكي لتعكس بذلك نهجاً إيجابياً وبنّاءً لتطوير منظومة التنقل في دبي.

علاوةً على ذلك، تركز الاتفاقية على تعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات عالية القيمة تُسهم في تعزيز راحة ركاب مركبات الأجرة ورضاهم. وستقوم شركة تاكسي دبي كذلك بدمج محفظة أعمال باركن ضمن خدماتها لتبسيط عمليات دفع مواقف المركبات عبر أسطولها.

تعليقاً على ذلك، قال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تعكس هذه الاتفاقية التزام باركن بالمساهمة في تنفيذ أجندة مدينة دبي الذكية وتعزيز الاستدامة من خلال ابتكار حلول ذكية لمواقف المركبات تركز على العملاء ورفاهية السائقين في الوقت ذاته. ويساهم تعاوننا مع شركة تاكسي دبي بتوحيد خبراتنا في مجال مواقف المركبات وتعزيز خدمات التنقل لتقديم حلول متكاملة تدعم الطلب المتزايد في الإمارة على النقل الحضري المستدام والفعال والمدعوم بالتكنولوجيا. كما نسعى معاً إلى إرساء معايير جديدة لتجربة العملاء والتميز التشغيلي والتنقل الذكي في دبي".

من جانبه، قال منصور رحمه الفلاسي ، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "تُعد شراكتنا مع باركن خطوة محورية في مسيرة شركة تاكسي دبي نحو تبني حلول التنقل الذكي والمستدام. فتكامل بنية مواقف المركبات وأنظمة الشحن المتقدمة التي توفرها باركن مع عمليات أسطولنا المتنامي، سيسهم بتعزيز رفاهية السائقين وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمة أكثر سلاسة لعملائنا. تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدعم رؤية دبي في توفير نظام تنقل متصل وقائم على التكنولوجيا، وتؤكد دور شركة تاكسي دبي كمُمكن رئيسي لتحقيق أهداف الإمارة في الاستدامة ودعم أجندة مدينة دبي الذكية".

نبذة عن شركة باركن ش.م.ع

تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 212 ألف موقف في الربع حتى النصف الأول من عام 2025. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.

تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المرسمة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل نحو 189 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى نحو 3 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة حوالي 20 ألف من مرافق المواقف التابعة للمطورين من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.

وفي النصف الأول من عام 2025، نفذ عملاء باركن أكثر من 70 مليون عملية دفع للمواقف، وذلك بفضل اعتماد الشركة على حلول دفع رقمية متطورة وأنظمة ذكية لإدارة المواقف، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

تعود بداية تشغيل نظام المواقف في دبي إلى عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، قبل أن تنتقل إدارته إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. وفي ديسمبر 2023، تأسست شركة باركن ش.م.ع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، وأتمّت بنجاح إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي في مارس 2024.

نبذة عن شركة تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 10,000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 6,200 مركبة أجرة. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل عبر دراجات التوصيل. تعد شركة تاكسي دبي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 45%. وفي 2024، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 49 مليون رحلة.

