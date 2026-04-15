دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في دبي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "سيكيور باركنغ" (Secure Parking)، المشغّل العالمي الرائد لحلول التنقل الذكي، والتي تدير أكثر من 1.2 مليون موقف مركبات في 13 دولة، وذلك بهدف توسيع نطاق البنية التحتية لمواقف المركبات بدون حواجز على مستوى دولة الإمارات.

وتأتي هذه الشراكة انطلاقاً من النجاح الاستثنائي الذي حققه الطرفان في منطقة "سيتي ووك" بدبي، حيث أصبح نظام مواقف مركبات بدون حواجز متكامل قيد التشغيل بالكامل. وبناءً على الأداء المتميز للنظام، حددت الشركتان حزمة مشاريع مستقبلية تتجاوز 60 ألف موقف مركبات في مختلف أنحاء دولة الإمارات للتعاون المستقبلي. وتؤكد هذه الخطوة النمو المتسارع على الطلب المتزايد من المتعاملين لحلول مواقف أكثر انسيابية، مما يضع هذه الشراكة ضمن أبرز مبادرات توسعة المواقف بدون حواجز في المنطقة حالياً.

الجمع بين حجم سوق دولة الإمارات والخبرة العالمية

بصفتها المشغّل الأكبر لمواقف المركبات في دبي، تدير باركن نحو 229 ألف موقف مركبات مرسم في الإمارة بموجب عقد امتياز طويل الأجل، وقد نفذت الشركة أكثر من 70 مليون معاملة مواقف خلال النصف الأول من عام 2025 وحده. ويعكس حجم منصة الشركة في مواكبة النمو العمراني المتسارع لدبي واتجاهها المتصاعد نحو منظومات تنقل رقمية بالكامل.

وبدورها شركة سيكيور باركنغ، التي تمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة التشغيلية في الإمارات، ستوفر معرفة عميقة بالسوق المحلي، إلى جانب خبرتها العالمية في الجيل الجديد من البنية التحتية للمواقف بدون حواجز. وتجمع هذه الشراكة بين حجم عمليات باركن، والتكامل التنظيمي، وقدرات المنصات الرقمية، وبين الخبرة التشغيلية الدولية لـ "سيكيور باركنغ"، ما يضع الشركتين في طليعة التحول في قطاع التنقل الذكي بالمنطقة.

"سيتي ووك" كنموذج رائد

تمثل شراكة باركن وسيكيور باركنغ في "سيتي ووك" خطوة استراتيجية محورية في مسيرة باركن نحو بنية تحتية رقمية بالكامل، خالية من الحواجز. ويستبدل نظام البوابات التقليدية بتقنية متقدمة للتعرف على المركبات ونظام دفع عن بُعد، ما يلغي نقاط الاختناق ويتيح وصولاً أكثر سلاسة إلى المواقف.

وستوفر منصة باركن لأصحاب المركبات تأكيدات فورية، وتعرفة واضحة، وإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة، إضافة إلى فترة سماح منظمة لإتمام الدفع. ويُظهر نموذج "سيتي ووك" قدرة باركن على نشر حلول تقنية قابلة للتوسع تُحسّن انسيابية الحركة المرورية، وتعزز تجربة المتعاملين، وتحافظ على الشفافية الكاملة والامتثال التنظيمي وسط البيئات الحضرية الكثيفة.

التوسع في عمليات خدمة صفّ المركبات الـ (Valet)

إلى جانب البنية التحتية للمواقف بدون حواجز، ستشمل هذه الشراكة أيضاً على خدمات صفّ المركبات، ما يخلق منظومة رقمية متكاملة تغطي خدمات المواقف الذاتية والمواقف المتميزة.

وسيتمكّن المتعاملون من دفع رسوم صفّ المركبات التابعة لشركة سيكيور باركنغ عبر تطبيق ومحفظة باركن الرقمية، بما يتيح معاملات سلسة ضمن منصة باركن الحالية.

كما ستتولى سيكيور باركنغ إدارة وتشغيل مواقع مختارة من خدمات صفّ المركبات بعلامة باركن التجارية، مستفيدة من معاييرها التشغيلية الدولية وخبرتها الراسخة في دولة الإمارات لتعزيز جودة الخدمة واتساق العمليات وتجربة المتعاملين الشاملة.

وبدمج خدمات صفّ المركبات في منظومة الدفع الرقمية وتطبيقات لدى باركن، تنشئ الشركتان رحلة موحدة لركن المركبات ابتداءً من الدخول وحتى الخدمات المتميزة والمضافة، مدعومة بالدفع الفوري، والشفافية الرقمية، والتميز التشغيلي. ويعزز هذا التوسع مكانة الشراكة كواحدة من أبرز نماذج التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التنقل الرقمي المتكامل في دولة الإمارات.

وفي تصريحه حول هذه الشراكة، قال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن:

"نجمع من خلال شراكتنا مع سيكيور باركنغ، بين حجم المنصة الرقمية الأكثر تطوراً في دبي والخبرة التشغيلية العالمية الموثوقة. إن هذا التعاون يسرّع انتقالنا نحو بنية تحتية بدون حواجز بالكامل، ويضع باركن في طليعة الابتكار بمجال التنقل الذكي في دولة الإمارات. إنها خطوة نوعية نحو إنشاء إطار قابل للتوسع يدعم رؤية الدولة للمدن الذكية ويحدد معياراً جديداً للبنية التحتية لمواقف المركبات الحضرية".

ومن جانبه، قال الدكتور نافين فالراني، المدير العام لمجموعة الشيراوي والرئيس التنفيذي لشركة سيكيور باركنغ الإمارات: "أصبح ركن المركبات بدون حواجز جزءاً أساسياً من البنية التحتية الحضرية، وليس مجرد ميزة توفر الراحة. وتوفر شراكتنا مع باركن فرصة استثنائية لوضع معيارٍ جديد لكيفية تقديم خدمات التنقل الرقمية على نطاق واسع في جميع أنحاء دولة الإمارات، بما يحقق قيمة مضافة للمتعاملين. وقد بات الاهتمام بمفهوم المواقف بدون حواجز يتزايد كونها ميزة أساسية من بنية المدن الذكية، إذ تتيح التحليلات الفورية، والتخصيص الحيوي، والتكامل بين الشبكات. ومن خلال هذه الشراكة، سنجمع قدرات منصة باركن الرقمية مع خبرة سيكيور باركنغ العالمية لإنشاء إطار قابل للتوسع لدمج المواقف بين القطاعين العام والخاص في الإمارات".

نبذة حول شركة باركن ش.م.ع

تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 229 ألف موقف حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.

تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المدفوعة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل ما يقارب 193 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى ما يقارب 4 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة ما يقارب 23 ألفاً من مرافق المواقف التابعة للمطورين من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نفذ متعاملين شركة باركن 141 مليون عملية دفع للمواقف، وذلك بفضل اعتماد الشركة على حلول دفع رقمية متطورة وأنظمة ذكية لإدارة المواقف، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

تعود بداية تشغيل نظام المواقف في دبي إلى عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، قبل أن تنتقل إدارته إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. وفي ديسمبر 2023، تأسست شركة باركن ش.م.ع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، وأتمّت بنجاح إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي في مارس 2024.

نبذة حول سيكيور باركنغ

تأسست شركة "سيكيور باركنغ" (Secure Parking) في أستراليا عام 1979، وتدير حالياً أكثر من 1.2 مليون موقف مركبات في 13 دولة. وتحظى الشركة بتقدير دولي واسع بفضل ابتكاراتها الرائدة في تشغيل مواقف المركبات بدون حواجز، وحلول الدفع الرقمي، ومنظومات التنقل المتكاملة.

نجحت "سيكيور باركنغ" في تطبيق أنظمة المواقف بدون حواجز في العديد من الأسواق العالمية، من خلال تعاونها الوثيق مع الجهات الحكومية وكبار المطورين العقاريين، لتقديم نماذج تشغيلية متكاملة تدمج بين التكنولوجيا المتقدمة، والكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تمتلك الشركة مسيرة حافلة تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، تدير خلالها محفظة استراتيجية من الوجهات والمعالم البارزة، بما في ذلك: "سيتي ووك"، و"مركز دبي المالي العالمي" (DIFC)، و"مطار أبوظبي الدولي"، و "أبوظبي العالمي (ADGM)" (سوق أبوظبي العالمي سابقاً). وتعتبر "سيكيور باركنغ" المؤسسة الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط الحاصلة على اعتماد متميز من المعهد الدولي لمواقف السيارات والتنقل (IPMI)، وهو أعلى معيار دولي يعكس التميز في عمليات المواقف وخدمات التنقل.

وبدعم من مجموعة الشيراوي، تواصل "سيكيور باركنغ" تقديم حلول تنقل شاملة ومتكاملة (Turnkey Solutions) تدعم طموحات المنطقة في بناء المدن الذكية وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.

#بياناتشركات