

أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة") ، المزود الرائد لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في دبي، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، بهدف تقديم حلولاً متقدمة لمواقف المركبات في عدد من المجمعات السكنية في دبي.

بموجب هذه الاتفاقية الجديدة، ستتولى باركن تشغيل وإدارة نحو 29.6 ألف موقف جديد للمركبات

تُوسّع هذه المبادرة محفظة باركن من المواقف المملوكة للمطورين إلى نحو 50,400 ( )ألف موقف، مع تأثر معتدل على الدخل التشغيلي ابتداءً من منتصف الربع الثالث من عام 2025

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى شركة باركن الإشراف الكامل على إدارة وتشغيل المواقف، من خلال توظيف حلولها الرقمية المتقدمة وأنظمة الرقابة والإنفاذ وتحليلات البيانات الفورية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أفضل مستويات إدارة ممكنة للمواقف ضمن المناطق المخصصة. يأتي تطبيق نظام المواقف المرسمة استجابتاً للطلب المتزايد على توفر مواقف المركبات في الوجهات الرئيسية.

ومن خلال اعتماد نموذج تشغيل للمواقف يتمحور حول المتعاملين ويعتمد على حلول رقمية مبتكرة، من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق قيمة مضافة لمجمعات "دبي القابضة" من خلال تعزيز كفاءة استخدام المساحات، وتحسين سهولة الوصول، ودعم مفاهيم التنقل الذكي والربط الحضري.

وتعكس الاتفاقية بين باركن ودبي القابضة التزام الجانبين المشترك بالاستثمار في تطوير البنية التحتية والتقنيات اللازمة لدعم نظام تنقل حديث وفعّال وسهل الاستخدام. وتهدف الشراكة إلى تحسين انسيابية حركة المرور، وتخفيف الازدحام، وتعزيز تجربة التنقل اليومية للمقيمين والزوار على حد سواء.

وفي تعليقه على الشراكة، قال المهندس محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن:

"تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية مع دبي القابضة حضورنا في قطاع المواقف الخاصة المملوكة للمطورين، وتتيح لنا توسيع نطاق حلولنا الرائدة لتشغيل المواقف في عدد من المجمعات الحيوية بدبي، مع تقديم تجارب تنقل حضرية متكاملة تسهم في تحسين جودة حياة المتعاملين. ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ التشغيلي للاتفاقية على مراحل، بما يتماشى مع معايير التشغيل الصارمة التي تتبناها باركن وحرصها المستمر على رفع الكفاءة وتسهيل التنقل اليومي. وتجسد هذه الشراكة التزامنا المتواصل بتطوير بنية تحتية للتنقل تتسم بالجاهزية المستقبلية لدعم النمو المتواصل لإمارة دبي."

حول شركة باركن ش.م.ع

تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 209 آلاف موقف في الربع الأول من عام 2025. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.

تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المرسمة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل نحو 187 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى نحو 3 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة حوالي 19 ألف من مرافق المواقف التابعة للمطورين من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.

وفي الربع الأول من عام 2025، نفذ عملاء باركن أكثر من 36 مليون عملية دفع للمواقف، وذلك بفضل اعتماد الشركة على حلول دفع رقمية متطورة وأنظمة ذكية لإدارة المواقف، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

تعود بداية تشغيل نظام المواقف في دبي إلى عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، قبل أن تنتقل إدارته إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. وفي ديسمبر 2023، تأسست شركة باركن ش.م.ع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، وأتمّت بنجاح إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي في مارس 2024.

حول دبي القابضة

دبي القابضة هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ45,000 موظف .تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعلوم.

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