دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، عن إطلاق مبادرة "مواقف لدعمكم"، وهي مبادرة مبتكرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المدينة، تهدف لدعم المجتمع المحلي عبر تمكين السائقين من خصم رسوم مواقف باركن بكل سهولة من خلال تسوقهم من المشاريع الصغيرة المشاركة في المبادرة المنتشرة عبر أرجاء المدينة.

وتهدف الحملة إلى دعم المشاريع الصغيرة التي تقع ضمن نطاق مواقف المركبات التي تديرها باركن، بما يعزز سهولة الوصول إليها، ويرفع معدلات الإقبال الجماهيري، ويدعم استدامة أعمالها في ظل بيئة عالمية. وبموجب هذه المبادرة، يمكن للمتعاملين استرداد رسوم مواقفهم عبر مشتريات مؤهلة من المتاجر المشاركة، من خلال عملية تحقق رقمية سلسة عبر تطبيق باركن، حيث يتم إيداع قيمة الخصم مباشرةً في محفظة باركن الرقمية الخاصة بهم، مما يحول عملية ركن المركبات من إجراء روتيني إلى دافع عملي للتوقف واستكشاف تلك الوجهات الفريدة التي تتواجد بين معالم دبي المدينة الأشهر عالمياً وتساهم في تشكيل هويتها.

ومن خلال هذه المبادرة، تعالج باركن أحد أبرز التحديات الشائعة التي تواجه المتاجر والمشاريع الصغيرة في المناطق الحضرية المزدحمة، وذلك عبر توفير مواقف مركبات مريحة وبتكلفة مناسبة. ومن خلال عملية تحقق سهلة لرسوم مواقف المتعاملين عبر تطبيقها، يسلط برنامج باركن الضوء على دور حلول المواقف الذكية في تعزيز التنقل الحضري وتحسين تجربة المتعاملين بشكل عام.

آلية عمل البرنامج:

ركن المركبة في أي موقف مرسم تابع لباركن بالقرب من أحد المتاجر المشاركة.

دفع رسوم المواقف: على العميل دفع رسوم المواقف عند ركن المركبة.

التسوّق: إجراء عملية شراء مؤهلة، وفق حد أدنى للإنفاق يحدده المتجر.

التحقق: يتحقق المتجر من موقف المركبة عبر تطبيق باركن باستخدام رقم هاتف المتعامل.

الإيداع: يتم إيداع مبلغ الاسترداد النقدي مباشرةً في محفظة باركن الرقمية الخاصة بالمتعامل.

وتنسجم هذه الخطوة مع إلتزام باركن المستمر بتعزيز التواصل المجتمعي والابتكار، من خلال توظيف التكنولوجيا لإتاحة الوصول إلى مواقف محددة في مناطق مختلقة، وتفعيل دورها كشريك رئيسي في نجاح المنظومة الاقتصادية المحلية.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، صرّح أسامة الصافي، المدير التنفيذي للتشغيل في شركة باركن، قائلاً:

" تُعدّ المشاريع الصغيرة عنصراً محورياً في المشهد الاقتصادي لمدينة دبي، ومبادرة "مواقف لدعمكم" هي تجسيد لرؤيتنا في إعادة تعريف مفهوم المواقف لتصبح عاملاً مُمكِّناً للتنقل الحضري والتجارة المحلية. ومن خلال الربط الرقمي السلس بين المواقف وتجارب التسوق اليومية، تُسهّل باركن وصول المتعاملين إلى وجهاتهم المفضلة في الأحياء المختلفة، وتُسهم بفعالية في دعم الشركات والأعمال المحلية وتقوية المنظومة التي تدفع نمو المدينة وازدهارها".

تشمل المرحلة الأولى التجريبية لمبادرة برنامج "Spots for Shops" ضم 15 شركة، على أن يبدأ العمل بخاصية استرداد رسوم مواقف المركبات عبر تطبيق باركن في مطلع مايو 2026. ومن خلال هذه المبادرة، توفر باركن منصة رقمية تمكّن الشركات الصغيرة من زيادة الإقبال على متاجرها، عبر إتاحة خدمة التحقق من رسوم المواقف وتقديم حوافز استرداد نقدي لمتعاملِيها عن طريق محفظة باركن. وستتولى المنافذ المشاركة مسؤولية تقديم مزايا الاسترداد النقدي مباشرةً لمتعاملِيها، كما ستستفيد من زيادة مستوى ظهورها وتعزيز سهولة الوصول إليها، في حين سيحظى السكان والزوار بسهولة أكبر في الوصول إلى معالم الأحياء في مختلف أنحاء المدينة.

ويمكن للشركات المهتمة بالانضمام إلى هذه المبادرة زيارة موقع باركن الإلكتروني:

www.parkin.ae/spots-for-shops.

ولمزيد من المعلومات والاطلاع على أحدث المستجدات حول مبادرة "مواقف لدعمكم"، والتعرّف على قصص المشاريع الصغيرة التي تساهم في تطوير دبي، يمكن متابعة قنوات باركن على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتحميل التطبيق الرسمي لشركة باركن.

نبذة عن شركة باركن ش.م.ع

تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 229 ألف موقف حتى نهاية عام 2025. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.

تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المرسمة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل ما يقارب 193 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى ما يقارب 4 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة ما يقارب 32 ألف من مرافق المواقف التابعة للمطورين من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.

وخلال عام 2025، نفذ متعاملو شركة باركن 141 مليون عملية دفع للمواقف، وذلك بفضل اعتماد الشركة على حلول دفع رقمية متطورة وأنظمة ذكية لإدارة المواقف، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

تعود بداية تشغيل نظام المواقف في دبي إلى عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، قبل أن تنتقل إدارته إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. وفي ديسمبر 2023، تأسست شركة باركن ش.م.ع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، وأتمّت بنجاح إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي في مارس 2024.

-انتهى-

#بياناتشركات