دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، عن بدء تشغيل أول نظام ذكي لمواقف المركبات المدفوعة في "الجادة"، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع "أرادَ". وتُعد "الجادة" إحدى أكثر الوجهات حيويةً وتكاملاً في الشارقة. وتمثل هذه الشراكة محطة جديدة رائدة في مسيرة توسع باركن ضمن مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، بما يجعل المواقف أكثر توافراً، وأيسر وصولاً للسكان والزوار.

وسيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 15 يوليو 2026، مستفيداً من البنية التحتية والتقنيات الرقمية المبتكرة لشركة باركن في تشغيل وإدارة وتنظيم مواقف المركبات، وفي مقدمتها تقنية التعرف التلقائي على أرقام اللوحات (ANPR)، لتوفير تجربة ركن سلسة من دون تذاكر أو حواجز، وإدارة أكثر كفاءة للمواقف في مختلف أرجاء المجتمع. ويشمل النظام مواقف المركبات الجانبية، ومواقف الساحات، ومواقع مختارة ضمن قطاع التجزئة، مع توفير تعرفة مرنة وخيارات الاشتراكات الموسمية. وسيستفيد السكان من مواقف المركبات المخصصة لهم مجاناً تماشياً مع اتفاقيات البيع والشراء أو سندات الملكية الخاصة بهم، في حين ستخضع المواقف الإضافية لإدارة نظام المواقف المدفوعة الجديد.

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة تأتي ضمن إستراتيجية باركن لتوسيع محفظتها من مواقف المركبات المدعومة بالتكنولوجيا، عبر تفعيل الشراكات مع كبار المطورين العقاريين في الدولة، بما يكمل ويُثري عملياتها التشغيلية القائمة في قطاع مواقف المركبات العامة.

وفي تصريحه بهذه المناسبة، علق المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، قائلاً: "تمثل شراكتنا مع أرادَ خطوة استراتيجية مُلهمة نحو نقل حلول باركن الذكية إلى أحد أسرع المجتمعات الحضرية نمواً في الدولة. وعبر دمج التقنيات الرقمية المتقدمة بالإدارة التشغيلية الفعالة، سنمنح السكان والزوار تجربة تنقل تمتاز بالسلاسة والراحة، بما يضمن توظيف موارد المواقف بأعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية بالتزامن مع التطور العمراني المستمر الذي يشهده مشروع الجادة."

من جانبه، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "يعكس إطلاق نظام باركن الذكي للمواقف في الجادة التزامنا الراسخ بتقديم أفضل الخدمات لمجتمعاتنا، والارتقاء بالتجربة اليومية لسكاننا وزوارنا. فقد أصبحت الجادة اليوم واحدة من أكثر المجتمعات حيويةً على مستوى الدولة، تجمع عشرات الآلاف يومياً للحياة والعمل والترفيه. ومجتمعٌ بهذا الحجم يستحق بنية تحتية بالمستوى نفسه، وهو ما تحققه هذه الشراكة مع باركن."

وفي تفاصيل نظام العمل الجديد، ستخضع مواقف المركبات الجانبية على امتداد "إيست بوليفارد" في "الجادة" لتعرفة تبلغ 6.30 درهم إماراتي (شاملة ضريبة القيمة المضافة) للساعة الواحدة، على مدار 24 ساعة يومياً. في حين ستكون مواقف الساحات والمواقف المخصصة الأخرى متاحة بتعرفة تبلغ 4.20 درهم إماراتي (شاملة ضريبة القيمة المضافة) للساعة الواحدة، وذلك من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل. ولدعم قطاع التجزئة وتوفير تجربة متعاملين استثنائية، سيستفيد زوار الوجهات التجارية في مجمعات "بوليفارد" و"طراز" و"مسك" من ركن مركباتهم لأول ساعتين مجاناً، لتُطبق بعد ذلك تعرفة قدرها 10 دراهم إماراتية لكل ساعة إضافية.

ويمكن للسكان إدارة اشتراكاتهم وتصاريحهم الموسمية بسهولة تامة عبر منصة باركن الرقمية، بينما يتاح للزوار إتمام مدفوعاتهم عبر قنوات الدفع الرقمية المتنوعة والمبتكرة التي توفرها باركن. وقد صُممت هذه المنظومة المتكاملة بهدف تيسير تجربة ركن المركبات، ورفع معدلات توفر المواقف، ودعم الازدهار المستدام لمجتمع "الجادة" على المدى الطويل.

وللاستفسار حول تعرفة مواقف المركبات، والتصاريح والاشتراكات الموسمية، وخيارات الدفع الذكية، يرجى من المتعاملين زيارة بوابة باركن الإلكترونية، أو التواصل مباشرة مع مركز الاتصال المخصص لخدمة المتعاملين على الرقم 800 7275.

للاستفسارات الإعلامية واستفسارات علاقات المستثمرين

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المستثمرين / المحللين

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الجهات الإعلامية باركن

reem.abdalla@parkin.ae

الجهات الإعلامية أرادَ

media@arada.com

نبذة حول شركة باركن ش.م.ع

تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المُرسّمة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 229 ألف موقف حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.

تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المُرسّمة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل ما يقارب 193 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى ما يقارب 4 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة ما يقارب 23 ألفاً من مرافق المواقف التابعة للمطورين من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نفذ متعاملين شركة باركن 141 مليون عملية دفع للمواقف، وذلك بفضل اعتماد الشركة على حلول دفع رقمية متطورة وأنظمة ذكية لإدارة المواقف، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

تعود بداية تشغيل نظام المواقف في دبي إلى عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، قبل أن تنتقل إدارته إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. وفي ديسمبر 2023، تأسست شركة باركن ش.م.ع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، وأتمّت بنجاح إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي في مارس 2024.

نبذة حول أرادَ

تأسست شركة أرادَ في عام 2017 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إنشاء مساحات تعزز التواصل وتوفر حياة صحية وسعيدة وذات معنى.

يمتد نطاق عمليات أرادَ ليشمل التطوير العقاري، والتجزئة، والتعليم، والرعاية الصحية، واللياقة البدنية، والعافية، والضيافة. وقد أطلقت الشركة حتى الآن 11 مشروعاً استراتيجياً في دولة الإمارات، كما توسعت إلى أسواق المملكة المتحدة وأستراليا.

تدير أرادَ أيضاً مجموعة من العلامات التجارية والخدمات، تشمل الصالات الرياضية المتكاملة، ومرافق الطعام والتجزئة، والمبادرات المجتمعية، والوجهات السياحية.

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