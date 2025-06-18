كشفت بارتنرز جروب، إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال أسواق الاستثمارات المالية الخاصة، عن توسيع نطاق عملها في الشرق الأوسط عبر افتتاح مقر إقليمي جديد في أبوظبي.

وفي هذا الصدد، علّق ستيفن مايستر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة بارتنرز: " إن إمارة أبوظبي باتت تتحول بوتيرة متسارعة إلى مركز ثقل للتطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة والجيل القادم من الصناعة والخدمات الرقمية. وتستقطب إمارة أبوظبي رؤوس أموال ضخمة ومتزايدة حيث تتوفر فرص الاستثمار الإقليمية والشراكة القوية مع المستثمرين في أبوظبي في الصفقات العالمية. وانطلاقاً من مقرنا الإقليمي الجديد في أبوظبي، فإننا نتطلع للشراكة مع المؤسسات لدعم وتيرة النمو المتسارع في الإمارة ونؤمن برؤية القيادة لمستقبل أبوظبي والدور المحوري الذي تقوده التكنولوجيا في تطوير قطاع الصناعة في المنطقة.

وقد أكد سهيل الباز، رئيس مجلس إدارة بارتنرز جروب في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى ومكتب المجموعة في أبوظبي: "تعتبر منطقة الشرق الأوسط منطقة نمو رئيسية بالنسبة لبارتنرز جروب، ونعتزم من مقرنا في أبوظبي العمل بالشراكة مع الجميع في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة ككل. فنحن لا نركز فقط على شبكة عملائنا وشركائنا التجاريين في المنطقة فحسب، بل نسعى أيضاً جاهدين إلى دعم الفرص المتنامية للاستثمار التحويلي الذي تقدمه محفظة أعمالنا وأصولنا من خلال تأسيس مقر لها في الشرق الأوسط."

قال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا أن نرحب بشركة بارتنرز جروب، إحدى أكبر وأعرق الشركات في قطاع الأسواق الخاصة العالمية، في سوق أبوظبي العالمي. يلتزم سوق أبوظبي العالمي باعتباره بوابة استراتيجية للمنطقة وخارجها بتوفير منظومة قوية ومبتكرة ومواتية للأعمال التي تدعم النمو والتميز. ونتطلع إلى مساهمة بارتنرز جروب القيّمة في المجتمع المالي النابض المتنوع داخل إمارة أبوظبي."

تحظى بارتنرز جروب بحضور في الشرق الأوسط منذ افتتاح مكتبها في دبي عام 2010. واليوم، يعمل لدى شركات بارتنرز جروب أكثر من 2,000 موظف في المنطقة، ويتطلع العديد منهم إلى التميز في تقديم خدماتهم في المنطقة. فعلى سبيل المثال، استحوذت شراكة المدارس الدولية (ISP) وهي مجموعة رائدة من المدارس الدولية الخاصة التي أسستها بارتنرز جروب في عام 2013، على مدرستها العاشرة في الشرق الأوسط.

تعمل بارتنرز جروب بشكل وطيد مع كبار المستثمرين المؤسسيين في منطقة الشرق الأوسط بقيادة نائل أنطاكي- رئيس قسم العملاء المؤسسيين في الشرق الأوسط كما تركز بارتنرز جروب على ترسيخ أعمالها الإقليمية في مجال الثروات الخاصة وقد عينت فنوغوبال ريدي رئيساً لقسم الثروات الخاصة في الشرق الأوسط.

ومع افتتاح مكتب أبوظبي يرتفع إجمالي عدد مكاتب بارتنرز جروب في جميع أنحاء العالم إلى 22 مكتباً.

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