دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "باراديم إس أو إس للخدمات المؤسسية"، وهي شركة حديثة التأسيس توفر حلولاً تشغيلية متكاملة لمديري إدارة الثروات والأصول، عن انطلاق أعمالها رسمياً في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

تأسست "باراديم" على يد خبير إدارة الاستثمارات المخضرم كين جينسبيرج، وتحظى بفريق متمرس من أصحاب الكفاءات لتقديم حلول غير استثمارية متكاملة وفريدة من نوعها تدعم مديري الثروات والأصول العاملين في مركز دبي المالي العالمي.

تُقدم "باراديم" حلولاً شاملة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الجديدة والقائمة التي تطمح إلى إطلاق أو توسيع أعمالها في المنطقة. وبتقديمها خدمات متنوعة تشمل الامتثال، والمحاسبة، والتكنولوجيا، والدعم الإداري، والتدقيق، وحوكمة الشركات، تساعد "باراديم" العملاء في التغلب على التعقيدات التشغيلية مع الحفاظ على التحكم الاستراتيجي بأعمالهم. وتحظى وحدة الامتثال في "باراديم" بدعم من "أوبتيما بارتنرز" - الشركة العالمية الرائدة في مجال الامتثال، والتي يتولى إدارة فرعها في الإمارات نيك والينغ، وهو خبير مُتمرس بأنظمة سلطة دبي للخدمات المالية وبخبرة تمتد لـ 17 عاماً.

وبهذه المناسبة، قال كين جينسبيرج، مؤسس شركة "باراديم": "انطلاقاً من خبرتي كرئيس تنفيذي للعمليات ومدير مالي سابق للعديد من صناديق التحوط الكبرى، أُدرك تماماً حجم الصعوبات التي تنطوي عليها عملية تأسيس وإدارة العمليات في الشركات. وتسعى شركتنا إلى تبسيط هذه العملية بشكل جذري، حيث نتكفل بكافة المتطلبات التشغيلية غير الاستثمارية، مما يتيح لعملائنا التركيز على أولوياتهم الأساسية المتمثلة في إدارة محافظهم الاستثمارية وتطوير أعمالهم. أسستُ هذه الشركة لأنني شعرت بالحاجة الماسّة إليها عندما كنت أتولى منصب رئيس تنفيذي للعمليات. فلو كانت ’باراديم‘ موجودة عندما كنتُ أؤسس شركاتي في هذه المنطقة، لوفّرت عليّ الكثير من الوقت والمال والجهد. وفي ظلّ النمو المتسارع الذي يشهده قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، أعتقد أن هذا هو الوقت المثالي لتأسيس أعمالنا في المركز".

تحظى شركة "باراديم" بترخيص من مركز دبي المالي العالمي، وتوفر نموذج عمل متميزاً يجمع بين مزايا وجود رئيس تنفيذي داخلي للعمليات وفريق مكتب خلفي متكامل، بالإضافة إلى المرونة والسرعة وكفاءة التكلفة التي توفرها منصات التعهيد الخارجي.

وتُعتبر الشركة خياراً مثالياً لمديري الأصول المتخصصين والشركات المنبثقة التي تطمح إلى تأسيس أعمالها في المنطقة بطريقة سلسة؛ وكذلك لمديري الأصول العالميين الراغبين بترسيخ حضورهم الإقليمي مع خطط للتوسع المستقبلي؛ وأيضاً الوافدين الجدد إلى السوق الذين يواجهون صعوبات في فهم البيئة التنظيمية والتشغيلية لدولة الإمارات.

يأتي إطلاق "باراديم" في مركز دبي المالي العالمي في فترة يشهد فيها قطاع إدارة الثروات والأصول في المنطقة نمواً متسارعاً، مما يجعل المركز محط أنظار العالم بفضل بيئته الداعمة للأعمال وسهولة الوصول إلى رؤوس الأموال العامة والخاصة.

من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: "سررنا باختيار شركة ’باراديم‘ لمركز دبي المالي العالمي مقراً لعملياتها، وهذا يؤكد على النمو المتسارع لقطاع إدارة الثروات والأصول لدينا الذي يضم حالياً أكثر من 420 شركة. ومع تطور منظومة أعمالنا، يتطلع العملاء إلى خدمات متخصصة تعزز قدرتهم على النجاح. وستساهم ’باراديم‘ أيضاً في دعم هذا النمو من خلال تبسيط العمليات لمديري الأصول والمستشارين الاستثماريين".

ترتكز شركة "باراديم إس أو إس" على مبادئ تُتيح للعملاء التركيز على الاستثمار بدلاً من الانشغال بالجوانب المتعلقة بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم خدمات ميسرة سريعة الاستجابة وموجهة لتحقيق النتائج، كما تُمكّن الشركات من الاستعانة بخبراء متخصصين للإشراف على الجوانب التشغيلية والتنظيمية.

علاوة على ذلك، يمكن لـ "باراديم" مساعدة العملاء على تسريع طرح منتجاتهم في السوق بالاستفادة من اتفاقيات مُعدة مسبقاً، ودراية تنظيمية واسعة، وحلول مرنة تلبي احتياجات نمو أعمالهم، فضلاً عن المساهمة في تحسين الكفاءة عن طريق توفير خدمات عالية الجودة بأفضل تكلفة ممكنة.

يشار إلى أن مكتب شركة "باراديم" في مركز دبي المالي العالمي مفتوح الآن لاستقبال العملاء.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكيتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 46.000 مهني لدى أكثر من 6,900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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