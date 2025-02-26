القاهرة – وقّعت شركة باراجون، الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، مذكرة تفاهم مع شركة بوليفارد للتنمية السياحية لإطلاق مشروع سياحي وضيافي متكامل وفريد من نوعه في مرسى علم، إحدى أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية الواعدة في مصر. يمتد المشروع على مساحة مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى 300,000 متر مربع في منطقة مرسى وزر – القصير، ويهدف إلى إعادة تعريف مفهوم السياحة الفاخرة من خلال نهج شامل يركز على الاستدامة.

في إطار هذه الشراكة، ستوظف باراجون خبرتها التي تمتد لأكثر من 35 عامًا في تطوير المساحات متعددة الاستخدامات لتقديم خدمات إدارة التطوير، بدءًا من دراسة سوقية مفصّلة تركز على الرفاهية والابتكار والاستدامة. من جهتها، ستتولى بوليفارد تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع بأعلى معايير الجودة، مما سيسهم في تعزيز مكانة مرسى علم كمركز سياحي واستثماري تنافسي في منطقة البحر الأحمر.

يتميّز المشروع بإطلاق منتجع وسبا يحمل علامة هيلتون العالمية، يضم 300 غرفة، ليضع معايير جديدة للفخامة والاسترخاء. كما يقدّم تجربة فريدة لعشاق الرياضات البحرية عبر مركز غوص متكامل، يتصل مباشرة بفندق يضم 100 غرفة، مما يوفّر تجربة سلسة لمحبي الغوص. وتشمل التوسعات المستقبلية شققًا فندقية فاخرة وفيلات وتاون هاوس، لترسيخ وجهة سياحية متكاملة ونابضة بالحياة.

وفي هذا السياق، علّق بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، قائلًا: "يمثل هذا المشروع فرصة لإعادة رسم ملامح السياحة الفاخرة برؤية مبتكرة ترتكز على تجربة الضيافة. تتمتع مرسى علم بكل المقومات التي تؤهلها لتكون وجهة سياحية رائدة في البحر الأحمر، بفضل موقعها الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية والاستثمارية، وتنوع أنشطتها من الشواطئ إلى السياحة البيئية. ومن خلال تعاوننا مع بوليفارد، نسعى إلى بناء نظام بيئي متكامل يعكس مفهوم الاستدامة في كل التفاصيل – بدءًا من مواد البناء وحلول الطاقة، وصولًا إلى تصميم مساحات متعددة الاستخدامات تعزز التفاعل وتوفر بيئة حيوية تلبي احتياجات الزوار والمقيمين. هذه الخطوة لا تعزز قطاع السياحة فقط، بل تدعم الاقتصاد المحلي وترسّخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية."

فيما علق ماجد شفيق، المدير التنفيذي لشركة بوليفارد للتنمية السياحية، على هذه الشراكة قائلًا: "نؤمن بأن التطوير السياحي الناجح يتطلب أكثر من مجرد إنشاء وجهات فاخرة، بل يحتاج إلى رؤية متكاملة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي والتصميم المدروس. ومن هذا المنطلق، تمثل شراكتنا مع باراجون خطوة جوهرية في تحقيق هذا الهدف، حيث تمتلك باراجون سجلًا حافلًا في تطوير المباني متعددة الاستخدام. وبهذه الرؤية المشتركة، نطمح إلى تقديم تجربة استثنائية تجمع بين الرفاهية والتكامل في قلب أحد أكثر المواقع السياحية الواعدة في مصر."

تمثل هذه الشراكة نموذجًا للتكامل بين الخبرات في مجالي التطوير العقاري والسياحة، حيث تستفيد بوليفارد من حلول باراجون المتطورة في التخطيط العمراني الذكي والتكنولوجيا الحديثة. ومن خلال دمج الابتكارات الرقمية في إدارة المرافق والعمليات، سيقدم المشروع تجربة ضيافة سلسة مدعومة بالتقنيات الذكية. كما تشكل الاستدامة ركيزة أساسية في المشروع، مع التركيز على العمارة الصديقة للبيئة، وتطبيقات الطاقة المتجددة، وممارسات البناء المستدام، لضمان أن يكون تطوير مرسى علم فخمًا ومسؤولًا بيئيًا في آنٍ واحد.

عن باراجون للتطوير العقاري:

شركة باراجون للتطوير العقاري هي شركة مصرية رائدة في مجال التطوير العقاري. تتميز باراجون بخبرتها الواسعة في القطاع العقاري وسجلها الحافل بالإنجازات. نجحت الشركة في تسليم مشروع "باراجون 1" في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام ٢٠٢٥. يعكس المشروع قدرة باراجون على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أن ٨٠٪ من مبيعاته تأتي من خارج مصر، مما يبرز تركيز الشركة الاستراتيجي على استقطاب المستثمرين الأجانب والمقيمين بالخارج، في خطوة جادة نحو تصدير العقار وتعزيز فرص الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية. أطلقت باراجون ثلاثة مشروعات في السوق المصرية بمساحة بنائية إجمالية تبلغ 120,000 متر مربع، مستهدفة الوصول إلى مليون متر مربع قيد التطوير بحلول عام 2025.

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