القاهرة – ضمن جهودها المستمرة للتوسع في الأسواق الإقليمية الواعدة، تقوم شركة باراجون للتطوير العقاري بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان بقيادة الرئيس التنفيذي المهندس بديـر رزق، تزامنًا مع فعاليات "أسبوع عُمان للتصميم". تأتي هذه الزيارة في إطار خطة استراتيجية تعتمد على استكشاف فرص النمو في دول الخليج، والتوسع خارج السوق المصري، انطلاقًا من رؤية باراجون التي تضع التصميم المبتكر، بناء مجتمع نابض بالحياة، دعم الابتكار، والالتزام بالاستدامة في صميم نموذجها التشغيلي.

بحضور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، يتضمن جدول الزيارة عددًا من اللقاءات الرسمية مع جهات حكومية بارزة، من بينها وزارة الإسكان وهيئة الاستثمار العُمانية، إذ تمثل هذه الأنشطة فرصة قيّمة لفهم خصوصيات السوق العُماني وبحث أوجه التعاون مع صناع القرار والمؤسسات ذات العلاقة.

وفي سياق هذه الزيارة، يشارك المهندس بديـر رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون، في جلسة حوارية بعنوان "استراتيجيات تحفيز الطلب: خلق الفرص" ضمن فعاليات النسخة العشرين من مؤتمر ومعرض عُمان العقاري، حيث يسلط الضوء على رؤية باراجون في بناء مستقبل العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال إعادة تعريف مفهوم المساحات المكتبية، وطرح نموذج تطويري يعتمد على خلق بيئات متجددة تُسهم بفاعلية في تعزيز رفاهية الإنسان والحفاظ على البيئة من خلال حلول مبتكرة ومستدامة.

ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة لكونه يجمع أكثر من 40 متحدثًا من كبار رواد القطاع في المنطقة، من أبرزهم: هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، بيل ويب، الرئيس التنفيذي لشركة آيبل بارتنرز، إبراهيم الوائلي، المدير التنفيذي لمكتب تنفيذ الإستراتيجية العمرانية، أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة، وأنطوني حلو، الرئيس التنفيذي لشركة الصروج، إلى جانب المهندس بديـر رزق ممثلًا لشركة باراجون.

وتُعد هذه الزيارة محطة محورية في مسار توسع باراجون، إذ تأتي ضمن خطة استراتيجية لاستكشاف فرص النمو في الأسواق الخليجية، وفي مقدمتها السوق العُماني، بما يدعم توجه الشركة نحو التوسع في المشروعات متعددة الاستخدام كجزء أساسي من استراتيجية النمو. وتمثل هذه الخطوة ترجمة عملية لرؤية باراجون التي تقوم على ركائز الاستدامة، والمجتمع، والتصميم، والابتكار، وتسعى من خلالها إلى تقديم نموذج تطوير عقاري متكامل يُواكب المتغيرات الحضرية، ويلبّي تطلعات مجتمعات المستقبل، معزّزةً بذلك حضورها الإقليمي خارج السوق المصري.

عن باراجون للتطوير العقاري:

شركة باراجون للتطوير العقاري هي شركة مصرية رائدة في مجال التطوير العقاري. تتميز باراجون بخبرتها الواسعة في القطاع العقاري وسجلها الحافل بالإنجازات. نجحت الشركة في تسليم مشروع "باراجون 1" في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام ٢٠٢٥. يعكس المشروع قدرة باراجون على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أن ٨٠٪ من مبيعاته تأتي من خارج مصر، مما يبرز تركيز الشركة الاستراتيجي على استقطاب المستثمرين الأجانب والمقيمين بالخارج، في خطوة جادة نحو تصدير العقار وتعزيز فرص الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية. أطلقت باراجون ثلاثة مشروعات في السوق المصرية بمساحة بنائية إجمالية تبلغ 120,000 متر مربع، مستهدفة الوصول إلى مليون متر مربع قيد التطوير بحلول عام 2025.

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