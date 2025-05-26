دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، على "جائزة الشارقة للاستدامة" من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وذلك عن محطة الخدمة المستقبلية التابعة لها، وهي محطة خدمة مستقبلية تعمل بكامل طاقتها وتستخدم مصادر متعددة للطاقة في سعيها نحو الاستدامة، وترسي معياراً جديداً في التوفير المستدام للوقود.

تسلم الجائزة زيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة اينوك، بحضور نخبة من الجهات المعنية الرئيسية في قطاعي الاستدامة والبيئة. ويعزز تكريم اينوك عن محطة الخدمة المستقبلية دورها كمحفز لابتكار حلول استشرافية فعالة وقابلة للتطوير في مجال الطاقة.

وتُكرم "جائزة الشارقة للاستدامة" في دورتها الثالثة عشرة، المبادرات الاستثنائية التي تُعزز رعاية البيئة والابتكار في مجال الاستدامة وممارسات الحفاظ على البيئة. ويؤكد فوز اينوك ريادتها في تحويل بيع الوقود بالتجزئة من خلال دمج تقنيات الطاقة المتجددة المتطورة والبنية التحتية الذكية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا حصول محطتنا للخدمة المستقبلية على ’جائزة الشارقة للاستدامة‘، في إنجازٍ يعكس التزامنا الراسخ بتقديم حلول رائدة ومبتكرة ومستدامة في قطاع الطاقة. منذ إطلاقها في إكسبو 2020 دبي، شكلت محطة الخدمة المستقبلية بتصميمها المتطور وحلولها للطاقة المتجددة، خطوة مهمة في مسيرتنا نحو الاستدامة. وتؤكد هذه الجائزة التزام المجموعة بتحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة، ما يشجعنا على مواصلة تطوير حلول فعالة من أجل مستقبل أكثر استدامة".

وتمثل محطة الخدمة المستقبلية التابعة لمجموعة اينوك نقلة نوعية في مسيرة الاستدامة للمجموعة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مثل "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050". ويأتي هذا التكريم في أعقاب عدد من المبادرات التي أطلقتها اينوك في هذا المجال، والتي تشمل إطلاق أول مصنع لخلط زيوت التشحيم يعمل بالطاقة الشمسية في المنطقة، ومبادرات رائدة في مجال الديزل الحيوي، وتطوير حلول التنقل بالهيدروجين الأخضر، وتشغيل العديد من محطات الوقود المدمجة بالطاقة الشمسية في جميع أنحاء الإمارات.

وكجزء من إرث إكسبو المستدام، تعمل مجموعة اينوك حالياً على تلبية احتياجات الجمهور في مدينة إكسبو دبي، التي تستقبل عدداً كبيراً من السكان والشركات داخل مركزها الحضري الجديد في قلب دبي النابض.

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