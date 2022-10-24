محطتا الخدمة الجديدتان تمتازان بموقعهما الاستراتيجيين في منطقتي الجزّات والسحمة بالشارقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، محطتي خدمة جديدتين في منطقتي الجزّات والسحمة بإمارة الشارقة، لترفع بذلك عدد محطات الخدمة إلى 22 محطة في الإمارة، و181 محطة في كافة أنحاء دولة الإمارات.

هذا ويأتي افتتاح المحطتين الجديدتين تماشياً مع خطط مجموعة اينوك لتوسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها. وقد حرصت المجموعة على افتتاح المحطتين الجديدتين في مواقع استراتيجية، إذ تقع محطة الخدمة الأولى في منطقة السمحة على طريق خورفكان السريع، وتلبي احتياجات السياح والمقيمين الذين يزورون الإمارات الشمالية، بينما تلبي محطة الخدمة الثانية الواقعة في منطقة الجزّات السكنية احتياجات المجتمع والزوار لمواقع الجذب المجاورة مثل حديقة الحزام الأخضر للسيدات وقرية الشعب وقصر الثقافة.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "ينسجم افتتاحنا لمحطتي الخدمة الجديدتين في إمارة الشارقة مع خططنا التوسعية المتواصلة بهدف تلبية احتياجات عملائنا من خدمات التزود بالوقود على صعيد الإمارة وفي سائر أنحاء دولة الإمارات، كما يعكس التزامنا بدعم تطوير البنية التحتية في الدولة. نحن في اينوك حريصون على المساهمة بدور بارز ضمن جهود دولة الإمارات في تطوير مسيرة التنمية الوطنية ونتطلّع قدماً لترسيخ حضورنا في قطاع التجزئة لتعزيز الاقتصاد الوطني."

تبلغ المساحة الإجمالية لمحطة الخدمة الأولى في منطقة السحمة 4,645 متر مربع وتضم ساحة للتزود بالوقود فيها 3 حارات و6 مضخّات لتعبئة الوقود، فضلاً عن ساحة لتعبئة الديزل فيها حارة واحدة ومضخة واحدة للتعبئة. كما زُودت المحطة بخمسة خزانات وقود بسعة 15,000 جالون، وتضم متجر زووم وثلاثة مطاعم.

أما المحطة الثانية الواقعة في منطقة الجزّات فتبلغ مساحتها الإجمالية 2,599 متر مربع، وتربط الطرق الرئيسية في الشارقة بما في ذلك شارع الشيخ ماجد بن صقر القاسمي، وشارع الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، وشارع الشيخ محمد بن صقر القاسمي، وشارع الشيخ خالد بن محمد القاسمي. تحتوي المحطة على ساحة للتزود بالوقود فيها 3 حارات و6 مضخّات لتعبئة الوقود و4 خزانات وقود بسعة 15,000 جالون ومحطة لشحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى متجر صغير للمشروبات والوجبات السريعة ومطعمين.

شُيّدت كلتا المحطتين وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة وتماشياً مع أرقى معايير البناء الحديثة، كما زوّدت بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة. تشتمل المحطتان على أنظمة المراقبة بالدائرة المغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية لضمان أعلى مستويات الأمان.

ويمكن للعملاء في جميع محطات خدمة اينوك، ومن بينها المحطتان الجديدتان في الشارقة، الاستفادة أيضاً من برنامج المكافآت Yes عبر كسب النقاط والمكافآت عند سداد ثمن الوقود، وخدمات السيارات أو عند الشراء من المتاجر الصغيرة.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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