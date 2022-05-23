المحطة الجديدة في المنطقة الحرة بمطار دبي تضم أول ماكينة بيع ذكية من نوعها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك عن إطلاق محطة خدمة متنقلة جديدة في المنطقة الحرة بمطار دبي، تهدف من خلالها تزويد العملاء في المنطقة بخدمات مريحة ويسهل الوصول إليها للتزوّد بالوقود.

صُممت المحطة المتنقلة الجديدة خصيصاً لتلبية احتياجات الأفراد والشركات العاملة في المنطقة الحرة بمطار دبي، والتي تضم عدداً من كبرى شركات الخدمات اللوجستية وتعدّ واحدة من أسرع المناطق الاقتصادية نمواً في المنطقة ويعمل فيها أكثر من 1600 شركة عالمية. ولهذا، ستوفر المحطة المتنقلة للسائقين والزوار في المنطقة إمكانية الوصول بسهولة وراحة لخدمات التزود بالوقود.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نفخر بالتزامنا الراسخ تجاه تلبية احتياجات الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر توفير أفضل الخيارات والحلول الذكية والمستدامة والآمنة للتزوّد بالوقود، ومن هنا تأتي أهمية محطتنا المتنقلة الجديدة والمبتكرة التي ستلبي احتياجات التزوّد بالوقود لكافة الزوار والعاملين في المنطقة الحرة بمطار دبي والتي تحتضن أكثر من 1600 شركة دولية. وسنعمل باستمرار على تلبية متطلبات عملائنا الكرام ومواكبة أعداد المركبات المتنامية في الدولة، كما سنواصل دعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر توفير المزيد من محطات الخدمة المصممة بشكل ذكي لتنسجم مع استراتيجية نمو المجموعة الهادفة إلى الارتقاء بتجارب عملائنا والالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة."

تضم المحطة ثماني مضخات وقود تتيح تزويد الوقود على جانبي المحطة، وتوفّر البنزين خصوصي 95 والممتاز 98 إضافة إلى الديزل. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة 90 ألف ليتر، ويُمكنها تزويد 1200 سيارة بالوقود يومياً.

وتضم المحطة ماكينة ذكية جديدة لبيع المأكولات الخفيفة والمشروبات أُطلقت بالشراكة مع "اتصالات" و"محبي"، شريك الخدمات اللوجستية لمجموعة اينوك، وهي متصلة بنظام ذكي يتيح للشريك اللوجستي معرفة التوقيت المناسب لإعادة تعبئة الماكينة. ويمكن للعملاء دفع ثمن مشترياتهم من ماكينة البيع الذكية عبر البطاقات المصرفية "فيزا" و"ماستركارد" وخدمات "أبل باي" و"سامسونج باي" و"جوجل باي" و"اينوك باي" إضافة إلى كافة أنظمة الدفع الذكية واللاتلامسية. وتعتزم المجموعة توفير هذه الماكينات في جميع متاجر "زووم" المنتشرة في محطات مترو دبي. وعلاوة على خدمات التزود بالوقود، يمكن لزوار محطة الخدمة المتنقلة بالمنطقة الحرة لمطار دبي الوصول إلى تشكيلة واسعة من المأكولات الطازجة والمعلبة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

زوّدت المحطة المتنقلة الجديدة في "المنطقة الحرة لمطار دبي" بألواح للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تجهيزها بتقنيات مُتقدمة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، مثل نظام استعادة الأبخرة، الذي يعمل على استرجاع 70% من الأبخرة المنبعثة من مضخة وخزان الوقود. كما زوّدت المحطة أيضاً بخزان وقود يتم تركيبه فوق سطح الأرض، مما يتيح إعداد وتركيب وإعادة تجميع مكوّنات المحطة بمنتهى السهولة عند الحاجة. ويأتي الخزان بجدران مزدوجة تماشياً مع معايير "مختبرات أندررايترز" (UL) العالمية للأمان والسلامة.

إلى جانب ذلك، يعتمد تصميم المحطة على أفضل ممارسات البيئة والصحة والسلامة، بما في ذلك تركيب صمام لمنع تسرّب الوقود، وأجهزة الإنذار السمعي، ومنافذ منع الضغط وفتحات الطوارئ للجدران الداخلية والخارجية. ويمكن للعملاء استخدام سبل الدفع المختلفة بما فيها منصة الدفع "اينوك باي" ونظام تحديد هوية المركبات (ViP) وتطبيق "دبي الآن".

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

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