دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، ملتقى الموزعين السنوي الثامن الذي يمثّل منصةً تجمع كل عام موزعي زيوت تشحيم اينوك للحديث عن التحديات التي تواجه القطاع بالإضافة إلى الفرص المتاحة والتوقعات المستقبلية.

هذا وسجل الملتقى حضور أكثر من 70 موزع من موزعي زيوت تشحيم اينوك حول العالم، مما أتاح لهم فرصة مشاركة تجاربهم والحديث عن التحديات والعقبات وأبرز الحلول والتحديثات في هذا القطاع، ومناقشة سبل تطوير هذا القطاع والعمل معاً من أجل التوسّع المشترك بشبكة الأعمال.

في هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نواصل في اينوك التزامنا الراسخ بتلبية الطلب المتزايد للعملاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها من خلال ضمان سلاسة الإنتاج والإمداد والخدمات عبر مصنع اينوك للزيوت والشحوم المتطور. هذا وتعتبر الثقة التي يضعها شركاؤنا فينا شهادة جليّة على التزامنا بتعزيز قطاع زيوت التشحيم والارتقاء به على صعيد المنطقة. وعليه، سنواصل تقديم منتجات رائدة وفق أعلى معايير الجودة لعملائنا، مع الامتثال بأفضل المعايير المعتمدة دولياً في السنوات المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك تصنع زيوت التشحيم في مصنعين يقعا في الفجيرة وجبل علي، بطاقة إنتاج إجمالية تبلغ أكثر من 300 ألف طن. حيث يمتاز "مصنع اينوك للزيوت والشحوم" المتطور في الفجيرة بمنشأة مزج مؤتمتة بالكامل تستخدم نظام الخلط المتري الفوري، إضافة إلى خلاط أوتوماتيكي ونظام الصب الأسطواني. وحاز المصنع على شهادات // ISO 9000:200 وISO 14001:2004 وISO 50001 وOHSAS 18001//، كما حاز على جائزة دبي للجودة، ما يعزز من مستوى معايير الجودة والالتزام بالتميز.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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