دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، بنجاح انجازات الدفعة الأولى من برنامج "مسرعات اينوك"، مما يمثل خطوة مهمة في التزام المجموعة بتسريع تنفيذ الحلول المبتكرة و تعزيز الكفاءة والتعاون. أقيم الحدث الختامي في 17 فبراير 2025، وحضره الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك وأعضاء فريق الإدارة وعدد من الشركاء الخارجيين، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية للمبادرة.

برنامج "مسرعات اينوك" هو برنامج تحولي مستوحى من منهجية المسرعات الحكومية التابعة لحكومة دولة الإمارات، ويهدف البرنامج لتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتطوير العمل من خلال تبني نموذج عمل فريد من نوعه يركز على النتائج، والتعاون الوثيق بين الجهات، والعمل على تحقيق أهداف طموحة خلال 100 يوم، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين طرق العمل وتطوير الحلول المستدامة وتحقيق نتائج ذات أثر حقيقي للمؤسسة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نحن في اينوك ندرك أهمية التطوير الاستباقي والمرونة والعمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية كجوهر أساسي في عملنا. ما تم تحقيقه من قبل الدفعة الأولى لبرنامج ’مسرّعات اينوك' أظهر الدور الكبير للتفكير الاستراتيجي والمرونة والتعاون في إحداث تغيير حقيقي. لا تقتصر هذه المبادرة على تعزيز الكفاءة داخل المجموعة، بل تسهم أيضاً في دعم رؤية الإمارات لاقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. إن الطريقة التي تواجه بها فرق عملنا التحديات مباشرةً مع تحقيق نتائج ملموسة، تؤكد بأننا على الطريق الصحيح، وبهذا النهج يمكننا تجاوز الحدود وصنع تأثير إيجابي ومستدام."

خلال الاحتفالية، كُرّمت الفرق المشاركة لإنجازاتها في تسريع تنفيذ الحلول الفعالة ضمن الإطار المنظّم لتحدي الـ 100 يوم.

ومن خلال هذا الجزء الذي يُعد مكوناً رئيسياً من برنامج مسرعات اينوك، سيتاح المجال أمام الفرق لمعالجة تحديات الأعمال الحيوية بكفاءة وفعالية، مما يؤدي إلى تدابير لتوفير التكاليف وفرص لتحقيق الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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