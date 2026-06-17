أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة/باريس، فرنسا: وقّعت ايدج، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم، ومجموعة نافال (NAVAL) العالمية الرائدة في أنظمة الدفاع البحري وحلول الأمن البحري، اتفاقية خلال معرض Eurosatory 2026 لإجراء سلسلة من تجارب الإطلاق لصاروخ الدفاع الجوي سكاي نايت من هالكن باستخدام نظام الإطلاق متعدد الأغراض والوحدات (رامبارت) التابع لمجموعة نافال.

وتمثل الاتفاقية، الموقعة بين نافال وهالكن، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والمتخصصة في إنتاج الأسلحة الذكية، المرحلة التالية من التعاون بين الشركتين، حيث ستدعم دمج صاروخ سكاي نايت مع نظام رامبارت، بما يوسع الخيارات المحتملة للمشغلين البحريين الباحثين عن قدرات دفاع جوي مرنة ومتعددة الطبقات في مواجهة التهديدات الجوية المتطورة.

وستُجرى سلسلة التجارب في دولة الإمارات بين عامي 2026 و2027، على أن تبدأ بمرحلة اختبارات برية قبل الانتقال إلى العروض البحرية. وسيجمع البرنامج بين خبرات مجموعة نافال في دمج أنظمة القتال البحري وتكنولوجيا إطلاق الأسلحة، وقدرات هالكن المتقدمة في تطوير وتصنيع الصواريخ.

وتعكس جهود الدمج التزاماً مشتركاً بتقديم حلول دفاعية قابلة للتكيف وفعالة من حيث التكلفة، تلبي المتطلبات العملياتية الناشئة عبر مجالات متعددة. ومن خلال دمج نظام دفاع جوي قصير المدى عالي التطور مع بنية إطلاق بحرية معيارية، يسعى التعاون إلى منح المشغلين مرونة عملياتية أكبر، وتعزيز الجاهزية لتنفيذ المهام، وتوفير قدرات أكثر فاعلية في مواجهة بيئات تهديد متزايدة التعقيد.

يمكن لزوار معرض Eurosatory 2026 التعرف إلى المزيد حول قدرات ايدج المتقدمة في الدفاع الجوي والأسلحة الموجهة بدقة والحلول الدفاعية المتكاملة، من خلال زيارة جناح المجموعة في القاعة A5، المنصة G415.

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عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

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المكتب الإعلامي لدى مجموعة ايدج

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نبذة عن مجموعة نافال

باعتبارها لاعباً دولياً في قطاع الدفاع البحري، تُعد مجموعة نافال شريكاً للدول الساعية إلى الحفاظ على سيادتها البحرية. وتطور مجموعة نافال حلولاً مبتكرة تلبي متطلبات عملائها، وتمتلك حضوراً عبر مختلف مراحل تطوير السفن. فهي تتولى تصميم الغواصات والسفن السطحية وأنظمتها ومعداتها وإنتاجها وتجهيزها ودمجها ودعمها وتحديثها، وصولاً إلى المراحل النهائية من التفكيك وإزالة المنشآت. وتضع الخبرات الفريدة التي تمتلكها مجموعة نافال في الأنظمة الذاتية والأسلحة تحت المائية والطائرات المسيّرة في موقع متقدم يؤهلها لأن تصبح الشركة الأوروبية الرائدة في هذا القطاع. وبصفتها شركة عالية التكنولوجيا، تستند مجموعة نافال إلى خبراتها الاستثنائية، ومواردها الفريدة في التصميم والإنتاج، وقدرتها على بناء شراكات استراتيجية، لا سيما في إطار نقل التكنولوجيا. كما تقدم المجموعة خدمات أحواض بناء السفن والقواعد البحرية.

وانطلاقاً من التزامها الدائم بقضايا المسؤولية الاجتماعية للشركات، تُعد مجموعة نافال من الجهات الموقعة على الميثاق العالمي للأمم المتحدة. وتتمتع المجموعة بحضور في 5 قارات، وتحقق إيرادات تبلغ 4.355 مليار يورو، ويعمل لديها 16,722 موظفاً، وفق متوسط عدد العاملين السنوي بدوام كامل، وذلك بحسب الأرقام المسجلة في 31 ديسمبر 2024.

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