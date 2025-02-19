أبوظبي: وقعت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالميًا في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، و"مجموعة نافال"، إحدى اللاعبين الدوليين في مجال الدفاع البحري، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون المحتملة في أنظمة القتال البحرية.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 2025 (آيدكس 2025)، إلى تلبية متطلبات القوات البحرية الحديثة حول العالم.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تركز ايدج بشكل كبير على تطوير أنظمة بحرية متقدمة لتلبية متطلبات الدفاع الوطني في دولة الإمارات وللجيوش في الدول الأخرى. ويعد هذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة نافال أداة مهمة لتزويد ايدج بفرص ثمينة لصقل الخبرات والمهارات، والتوسع في الأسواق الحالية وغير المستغلة لتحقيق النجاح التجاري والنمو المستدام في القطاع".

وقال بيير إيريك بوميليت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة نافال: "سعيدون للغاية بالحصول على فرصة التعاون مع ايدج وتمهيد الطريق لمزيد من التعاون مستقبلاً. لقد نجحت "مجموعة نافال" في تسليم سفينتين من فئة غوويند للقوات البحرية الإماراتية في عامي 2023 و2024 ودخلت في النظام الوطني لإدارة القتال في إطار الالتزام بالسيادة الإماراتية. والآن مع ايدج، نتمنى بناء أساس جديد لإقامة تعاون جديد بين مجموعة نافال وايدج في المجال البحري بهدف الابتكار والاستحواذ على حصص سوقية جديدة معًا".

ويمكن زيارة المحفظة المتنوعة لمجموعة ايدج في الجناح C20 في القاعة 5، الجناح الخارجي CP-270، وشركة أبوظبي لبناء السفن في نافدكس 2025، الجناح B-022، من 17 إلى 21 فبراير 2025.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

قسم الاتصال في مجموعة ايدج media@edgegroup.ae

+971 52 220 2930; +971 55 358 4520

نبذة عن مجموعة نافال

بصفتها لاعباً دولياً في مجال الدفاع البحري، تعد مجموعة نافال شريكًا للدول الراغبة في الحفاظ على سيادتها البحرية. وتطوّر المجموعة حلولاً مبتكرة لتلبية متطلبات عملائها. فهي تقدّم الدعم طوال دورة حياة السفن، حيث تعمل على تصميم وإنتاج وتكامل وترقية الغواصات والسفن السطحية، فضلاً عن أنظمتها ومعداتها، بما في ذلك التفكيك. كما تقدّم خدمات أحواض بناء السفن والقواعد البحرية. وباعتبارها مجموعة عالية التقنية، فإنها تستفيد من خبرتها المتميزة ومواردها الفريدة في التصميم والإنتاج وقدرتها على إقامة شراكات استراتيجية، وخاصة في إطار نقل التكنولوجيا. وإدراكًا منها لقضايا المسؤولية الاجتماعية للشركات، فإن مجموعة نافال هي من الموقعين على الميثاق العالمي للأمم المتحدة. ومع وجود قواعدها في خمس قارات، تحقق المجموعة إيرادات تبلغ 4257 مليار يورو ولديها 16325 موظفًا (متوسط ​​القوى العاملة المكافئة بدوام كامل سنويًا - البيانات اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023).

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

بينديكت مانو

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benedicte.mano@naval-group.com

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