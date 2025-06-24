أبوظبي: وقعت "ايدج"، المجموعة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع متقدم للاتصالات التكتيكية مع "مجموعة سي إس"، التابعة لشركة "سوبرا ستيريا" الأوروبية الرائدة في مجال التكنولوجيا، والمتخصصة في تصميم حلول الاتصالات التكتيكية وأنظمة المعلومات وتطويرها وتنفيذها.

ووقع المذكرة، خلال معرض باريس الدولي للطيران 2025، كل من وليد المسماري، رئيس قطاع تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني في ايدج، وبيير لوبيز، الرئيس التنفيذي في "مجموعة سي إس". وتضع هذه المذكرة الأساس لدمج نظام قيادة العمليات مع شبكة بيانات تكتيكية، مما يتيح تطوير حل سيادي عالمي المستوى.

وسيقود قطاع تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني التابع لمجموعة "ايدج" التعاون مع "مجموعة سي إس" لتطوير تقنيات متقدمة في إطار مبادرة استراتيجية أوسع لتعزيز القدرات الرقمية متعددة المجالات في ساحة المعركة.

وتمثل مذكرة التفاهم الخطوة الأحدث في مسيرة "ايدج" نحو تطوير وإنتاج أنظمة اتصالات مبتكرة وعالية الأمان للقوات المسلحة والحكومات والشركات التي تسعى إلى حلول اتصالات موثوقة وآمنة للغاية في البيئات التشغيلية الأكثر صعوبة.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن "مجموعة سي إس"

تختص "مجموعة سي إس"، التابعة لشركة "سوبرا ستيريا"، بتصميم أنظمة المهام الحرجة ودمجها وتشغيلها في أسواق الدفاع والأمن والفضاء والطيران والأمن السيبراني. ويعمل لديها 3200 موظفًا يجمعون بين الخبرة التقنية والتجارية عالية المستوى، حيث تعد شريكًا موثوقًا لعملائها في دمج ونشر الأنظمة التشغيلية التي تضمن القيادة والتحكم والاتصالات في مهامهم. وتتواجد "مجموعة سي إس" في أوروبا وأمريكا الشمالية والإمارات العربية المتحدة.

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