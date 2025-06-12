أبوظبي: أعلنت "ايدج"، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة "ليوناردو" عزمهما تأسيس مشروع مشترك في أبوظبي. ويهدف المشروع المشترك إلى إنشاء مركز تكنولوجي متطور في دولة الإمارات، سيمتلك قدرات استراتيجية تُمكّنه من خدمة الأسواق العالمية عبر مقاربة موحدة وقائمة على التعاون.

ووقّع مذكرة التفاهم معالي فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايدج، وروبرتو سينغولاني، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة ليوناردو خلال زيارته لأبوظبي مؤخراً. وتمثل المذكرة أحدث خطوة لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وسيشكّل المشروع المشترك الجديد منجزاً رائداً في قطاع التعاون الدفاعي العالمي، حيث يغطي مجالات متعددة ويدمج مجموعة من أكثر التقنيات تقدماً وتطوراً، بما يضم أنظمة القيادة والتحكم البحرية والدفاع الصاروخي للنظم القتالية؛ وأنظمة مكافحة الطائرات المستقلة؛ والقدرات الجوية للطائرات البحرية متعددة المهام؛ والبصريات الإلكترونية؛ والدفاع الجوي؛ وإلكترونيات الحوسبة عالية الأداء لتطبيقات الصواريخ.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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