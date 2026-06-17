باريس، فرنسا : أعلنت مجموعة ايدج وشركة ليوناردو عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بتأسيس مشروعهما المشترك الجديد، وذلك انسجاماً مع خارطة طريق التعاون التي أُعلن عنها سابقاً، والذي سيتولى تصميم وتصنيع وتسويق أنظمة وأجهزة استشعار دفاعية متقدمة، تشمل الرادارات الجوية المخصصة لمنصات التخفي من الجيل الجديد، ورادار Kronos Grand Mobile High Power (HP)، وأنظمة إدارة القتال، وأجهزة الاستشعار متعددة المهام للطائرات.

ويشكّل المشروع منصة لتسويق طائرة التدريب والمقاتلة M-346 وغيرها من القدرات الدفاعية في الأسواق الأوروبية والدولية، حيث يستند المشروع إلى التعاون القائم بين الشركتين، ليجمع بين المرونة الصناعية والوصول إلى الأسواق العالمية اللذين تتمتع بهما ايدج، وبين العمق التكنولوجي والخبرة الهندسية التي تمتلكها ليوناردو، بما يتيح إنشاء منصة متقدمة لتطوير أنظمة وأجهزة الاستشعار لصالح العملاء في أوروبا ومختلف الأسواق العالمية.

وفي هذا الصدد، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تمتلك ليوناردو عقوداً من الخبرة والتميّز الهندسي في مجالات الرادارات وأنظمة إدارة القتال، فيما تتمتع ايدج بالقدرات الصناعية والمرونة وسهولة الوصول إلى الأسواق، بما يتيح إيصال هذه التقنيات المتقدمة إلى العملاء بوتيرة أسرع. ومن خلال هذا المشروع المشترك، سنمتلك المقومات اللازمة لتطوير بعض أكثر أنظمة وأجهزة الاستشعار تقدماً على مستوى العالم، إضافة إلى فرص تجارية تتجاوز 4 مليارات يورو خلال السنوات الخمس المقبلة."

من جانبه، قال لورينزو مارياني، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة ليوناردو: "يعكس هذا المشروع المشترك مع ايدج قناعة ليوناردو بأن الشراكات الصناعية الاستراتيجية ستشكّل مستقبل صناعة الدفاع العالمية. وتمثل المشاريع المشتركة نموذجاً نتبناه بشكل متزايد، ونحن على ثقة بأننا سنرسخ مع ايدج نموذجاً ناجحاً يضع معايير جديدة ترتكز على التميز التكنولوجي والقوة الصناعية ورؤية طويلة الأمد مشتركة عبر القطاعات التي حددناها للتعاون وعبر مختلف المناطق الجغرافية."

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عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

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