خارطة طريق الشراكة تدفع التطوير المشترك لسلاح ذكي ممتد المدى من الجيل القادم، بما يعزز عائلة Hammer مثبتة الكفاءة

باريس، فرنسا: عقب توقيع اتفاقية استراتيجية أمس بين مجموعة ايدج وسافران، أعلنت الشركتان اليوم عن توقيع ورقة شروط لمشروع مشترك خلال معرض Eurosatory 2026 في باريس. واتفقت مجموعة ايدج وسافران للإلكترونيات والدفاع على توسيع نطاق العمل المشترك عبر محافظ الأعمال الرئيسية لدى الشركتين.

وتضع ورقة الشروط إطاراً لمشروعين مشتركين مقترحين، أحدهما في دولة الإمارات والآخر في فرنسا، بالاستفادة من نقاط القوة الصناعية المتكاملة لدى الشريكين، وتمكين التطوير والإنتاج المشترك لحلول دفاعية متقدمة لصالح العملاء المحليين والدوليين. وفي صميم هذه الشراكة، يأتي التطوير المشترك لسلاح موجه ممتد المدى، يستند إلى عائلة “Hammer”. ومن خلال الجمع بين خبرات الشركتين، يهدف البرنامج إلى توفير مدى عملياتي أكبر ودقة أعلى، مع تلبية الاحتياجات المتطورة للقوات المسلحة الحديثة.

وفي هذا الصدد، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "لقد أسست ايدج وسافران شراكة قائمة على قدرات متكاملة بصورة حقيقية، وتمثل ورقة الشروط هذه خطوة جديدة للارتقاء بها إلى مستوى أعلى. فنحن نمتلك معاً الخبرات والحضور الصناعي والطموح اللازم لتطوير قدرات صاروخية قادرة على وضع معيار جديد في السوق. ومع تأسيس EDGE Europe وترسيخ حضورنا في فرنسا، باتت الظروف اليوم أقوى من أي وقت مضى لتحويل هذا الطموح إلى واقع."

ومن جانبه، قال ألكسندر زيغلر، رئيس وحدة أعمال الدفاع العالمية في سافران للإلكترونيات والدفاع: "بعد أكثر من 30 عاماً على بدء شراكتنا مع دولة الإمارات، تدخل كل من سافران وايدج مرحلة جديدة من التعاون تركز على السيادة والأثر العملياتي. وتستند هذه الشراكة إلى نجاح عائلة HAMMER، التي تشهد طلباً قوياً وزيادة في وتيرة الإنتاج الصناعي. ومن خلال الجمع بين الدفاع المعرف بالبرمجيات والقوة التصنيعية الصناعية الراسخة، والاستفادة من ممارسات الهندسة المرنة، نعمل على تسريع تطوير ونشر الجيل القادم من الأسلحة الذكية في ساحة المعركة."

وإلى جانب هذا البرنامج الرئيسي، يشمل إطار المشروع أيضاً التطوير المشترك لسلاح جو-أرض فائق السرعة، ونظام جوي من الجيل القادم مخصص للإطلاق من المنصات الجوية المسيرة.

وبالإضافة إلى هذه البرامج، سيستكشف المشروعان المشتركان فرصاً صناعية وتجارية إضافية في كل من فرنسا ودولة الإمارات، بما في ذلك الأنظمة الفرعية والحلول المضادة للمدرعات والذخائر.

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن شركة سافران للإلكترونيات والدفاع

تُعد سافران مجموعة دولية رائدة في التقنيات المتقدمة، تنشط في أسواق الطيران (أنظمة الدفع والمعدات والتجهيزات الداخلية)، والدفاع، والفضاء. وتتمثل رسالتها الأساسية في الإسهام في بناء عالم أكثر أماناً واستدامة، حيث يكون النقل الجوي أكثر صداقة للبيئة وأكثر راحة وإتاحة. وتتمتع سافران بحضور عالمي يضم أكثر من 110,000 موظف، وحققت إيرادات بلغت 31.3 مليار يورو في عام 2025، كما تتبوأ، منفردة أو بالشراكة، مواقع ريادية عالمية أو إقليمية في أسواقها الرئيسية. وتُدرج سافران في بورصة يورونكست باريس، وهي ضمن مؤشري CAC 40 وEuro Stoxx 50.

سافران للإلكترونيات والدفاع هي شركة صناعية عالية التكنولوجيا تعمل في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء. وعلى مدى أكثر من 100 عام، صممت الشركة وطورت وصنعت معدات وخدمات للعملاء المدنيين والعسكريين، في البر والبحر والجو والفضاء. وباعتبارها شركة رائدة في أسواقها، تقدم سافران حلولاً متطورة في مجالات إلكترونيات الطيران، والإلكترونيات الحيوية، والكهروبصريات، والملاحة بالقصور الذاتي، والتوقيت الدقيق، والتوجيه، والمشغلات، وأنظمة التحكم بالطيران، ومحركات الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي للقطاعين الصناعي والدفاعي. ويفخر موظفو الشركة البالغ عددهم 19,000 موظف عبر 5 قارات بدعم عملائهم، والدول وقواتها المسلحة، في تعزيز استقلاليتها وسيادتها، والمساهمة في سلامة ركاب النقل الجوي.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

المكتب الإعلامي لدى مجموعة ايدج

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سافران للإلكترونيات والدفاع

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