التركيز الأولي سيكون على الأنظمة البحرية، مع التوسع في التطبيقات الجوية والفضائية والبرية

أبوظبي: وقّعت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، ومجموعة "إي إل تي"، المجموعة العالمية الرائدة في تطوير التقنيات المبتكرة لتطبيقات الطيف الكهرومغناطيسي والفضاء السيبراني، مذكرة تفاهم لتقييم إمكانية تأسيس مشروع مشترك مستقبلي مقره في دولة الإمارات.

وقّع الاتفاقية كل من حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وإنزو بينيني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إل تي"، في جناح ايدج خلال معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2025) في أبوظبي. ويعكس هذا التعاون التزام المجموعتين باستكشاف أوجه العمل المشترك في تقنيات الدفاع، مع التركيز بشكل خاص على نمو الابتكارات في مجال الحرب الإلكترونية.

وسيتم إنشاء المشروع المستقبلي في دولة الإمارات وسيركز على تطوير أنظمة الحرب الإلكترونية، بما في ذلك التطبيقات الكهرومغناطيسية السيبرانية. وقد يكون أحد مجالات التعاون المحتملة دمج هذه الحلول في السفن التي تصنعها شركة أبوظبي لبناء السفن، الذراع البحرية لمجموعة ايدج، و"ميسترال".

وقال إنزو بينيني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إي إل تي: "ينسجم هذا التعاون مع استراتيجية ’إي إل تي‘ لتوسيع الشراكات داخل المنظومة الدفاعية لدولة الإمارات من خلال العمل مع لاعبين رئيسيين مثل مجموعة ايدج. ويتمثل الهدف الأساسي في توفير حلول عمليات الطيف الكهرومغناطيسي المطورة محليًا لدولة الإمارات وتعزيز مكانتنا في أسواق التصدير، وخاصة في الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي".

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يُمثّل هذا التعاون بداية شراكة طويلة الأمد مع مطوّر بارز لتقنيات الطيف الكهرومغناطيسي والفضاء السيبراني المتقدّمة - وهي المجالات التي ترسخ مجموعة ايدج مكانتها الرائدة فيها بالفعل. ومن خلال الجمع بين خبرة ’إي إل تي‘ وقدرات ’ايدج‘ متعددة المجالات، سنقوم بدمج الأنظمة الحديثة وحلول الحرب الإلكترونية عبر مجالات متعددة، مما يضمن التفوق في الوعي الظرفي واكتشاف التهديدات مع امتلاك القدرة على اتخاذ التدابير المضادة في العمليات الجوية والبرية والبحرية والفضائية".

ويهدف هذا التعاون إلى تحسين القدرات المتبادلة عبر مجالات متعددة، وضمان شمولية الدفاع الإلكتروني والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهجوم الكهرومغناطيسي والأمن الوطني وحماية البنية التحتية. كما سيعزز مكانة كلا الجانبين كلاعبين رئيسيين في عمليات الطيف الكهرومغناطيسي ويلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع الدفاع على المستويين الإقليمي والدولي.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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قسم الاتصال في مجموعة ايدج media@edgegroup.ae

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نبذة عن مجموعة "إي إل تي"

"إي إل تي" هي مجموعة رائدة عالمياً في أنظمة الدفاع الإلكتروني منذ أكثر من 70 عاماً. وبفضل إدارتها المبتكرة للطيف الكهرومغناطيسي، والتي تم تحقيقها من خلال التقنيات الخاصة والمتكاملة، أصبحت العلامة التجارية اليوم مجموعة دولية ذات نهج متعدد المجالات يغطي الأمن السيبراني والفضاء والدفاع البيولوجي أيضاً. وبفضل خبرتها المكتسبة من المشاركة في برامج الدفاع الأوروبية الكبرى، مثل Eurofighter Typhoon وFREMM وPPA، تتواجد مجموعة "إي إل تي" اليوم في أكثر من 30 دولة من خلال توفير أكثر من 3000 نظام، وتشارك أيضاً في مشروع الطائرة المقاتلة من الجيل السادس (برنامج القتال الجوي العالمي).

تتخذ مجموعة "إي إل تي" من إيطاليا مقراً لها وتتواجد في 11 دولة في 4 قارات من خلال مكاتب المبيعات والشركات ذات الأهمية الاستراتيجية والقانون المحلي في ألمانيا والسعودية. كما تضم المجموعة شركة CY4GATE المتخصصة في الأمن السيبراني والاستخبارات السيبرانية، وشركة E4Life، أول شركة دفاع بيولوجي في إيطاليا، وشركة Solynx Corporation، المتخصصة في استكشاف التكنولوجيا ومقرها الولايات المتحدة. https://www.eltgroup.net/

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