أبوظبي: وقّعت "الطيف"، المزود الرائد لخدمات دعم دورة حياة المنصات البرية العسكرية في دولة الإمارات التابعة لمجموعة "ايدج"، اليوم مذكرة تفاهم مع "أيازليم"، شركة هندسة الأنظمة والتصنيع المعتمدة والموثوقة دولياً والمعروفة كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في مجال إلكترونيات المركبات وتكامل الأنظمة، للتعاون في تحويل مركبة تجارية مخصصة للطرق الوعرة إلى مركبة قتالية روبوتية خفيفة.

وقّع الاتفاقية راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيف، وأتيلا ينيدوجان، الرئيس التنفيذي لشركة أيازليم، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2025)، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) حتى 21 فبراير.

وبموجب هذا التعاون الاستراتيجي، تم تكليف "أيازليم" بإدارة جميع الجوانب المتعلقة بدمج الأنظمة الإلكترونية للمركبة القتالية الروبوتية الخفيفة، بما في ذلك الأنظمة الكهربائية، واتصالات المركبة، وأنظمة الاستشعار والملاحة، وأنظمة التحكم، وآليات السلامة والمراقبة. ومن المقرر أن يعمل النطاق الإجمالي للمشروع على تعزيز القدرات التشغيلية للمركبة، وضمان الأداء المتفوق في بيئات القتال الديناميكية.

وقال راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيف: "تُمثّل الشراكة مع "أيازليم" خطوة مهمة في تطوير الجيل القادم من المركبات القتالية غير المأهولة. فمن خلال الاستفادة من خبرتها في دمج الأنظمة الإلكترونية، نضمن أن تكون حلولنا الدفاعية رائدة وتساعد في الحفاظ على المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال الابتكار الدفاعي".

ومن جانبه، قال أتيلا ينيدوجان، الرئيس التنفيذي لشركة "أيازليم": "يسعدنا اغتنام هذه الفرصة الجديدة للنمو مع شركة الطيف، التي تقوم بدور أساسي في تقديم الدعم اللوجستي المتكامل للمشاريع الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستجلب النجاح لكلا الطرفين، وتعزز حلول الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وتلبي متطلبات أنظمة الهبوط الآلي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي وغيرها".

وعلاوة على ذلك، يشمل التعاون تقديم خدمات الصيانة للمكونات الإلكترونية للمركبة بالإضافة إلى تصنيع المكونات الإلكترونية الفرعية لدعم المركبات القتالية الآلية الخفيفة والمعدات الأخرى للقوات المسلحة الإماراتية. وتؤكد هذه الاتفاقية على التزام شركة الطيف بتعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات من خلال الحلول المبتكرة والمتقدمة تقنياً.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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