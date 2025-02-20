أبوظبي: حصلت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، على عقد بقيمة 4.36 مليار درهم إماراتي لتوريد ذخائر الطائرات لوزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتم توقيع الصفقة على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 2025 (آيدكس 2025) الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) حتى 21 فبراير.

وبموجب عقد الشراء، ستقوم "لهب للأنظمة الدفاعية"، المصنّع الوحيد للذخائر في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة "ايدج"، بإنتاج الذخائر الجوية الخارقة والذخائر الجوية عالية الأداء المصممة للمهام الخاصة وذخائر الطائرات ذات الأغراض العامة من طراز" MK 81 و82 و83 و84" وتسلّمها لوزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سيف الدهباشي، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في ايدج: "انطلاقاً من التزامها الراسخ بالابتكار والفعالية القتالية، تقدم ’لهب للأنظمة الدفاعية‘ ذخائر عالمية المستوى تلبي أعلى معايير الموثوقية والأداء. وباعتبارنا شريكاً معتمداً وموثوقاً لقطاع الصناعات الدفاعية، فنحن على أتم الاستعداد لدعم عملائنا في المنطقة والعالم ممن يرغبون بالحصول على ذخائر جوية أثبتت كفاءتها في القتال والمصممة خصيصاً لتلبية معايير ومتطلبات الحرب الحديثة".

وتماشياً مع استراتيجية مجموعة ايدج الشاملة بدعم الأهداف الأوسع لدولة الإمارات في ما يتعلق بالتنمية الصناعية المحلية ، تضمن الاتفاقية أن تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على سيادتها في إنتاج المعدات الدفاعية اللازمة بهدف الاستعداد للمهام الحيوية.

ويمكن للحاضرين في معرض آيدكس 2025 زيارة ايدج ومجموعة شركاتها في الجناح الداخلي 05-C20 في القاعة 5، والجناح الخارجي CP-270.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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قسم الاتصال في مجموعة ايدج media@edgegroup.ae

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