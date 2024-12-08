أبوظبي، دولة الإمارات: وقعت "ايدج"، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، ووكالة إدارة وتشغيل نظام حماية الأمازون "سينسيبام"، التابع لوزارة الدفاع البرازيلية والمخصص لإدارة وحماية مناطق الأمازون القانوني والأمازون الأزرق في البرازيل، خطاب نوايا يؤكد اهتمام الوكالة بالحصول على نظام اتصالات آمن للغاية. وسيجري نشر النظام بالشراكة مع "سيات"، الشركة البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية وأنظمة الدفاع المتقدمة، والتي تمتلك "ايدج" حصة 50 بالمئة منها.

ويدمج نظام الاتصالات الآمن بين هواتف كاتم "إكس 3 إم" الذكية فائقة الأمان من "ايدج"، ورابط الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للقيادة والتحكّم من "سيات"، مع أجهزة راديو من إنتاج ” صناعة المواد العسكرية البرازيلية".

وباستخدام هيكلية مفتوحة البنية، يسمح النظام بدمج التقنيات المرتبطة به لتمكين التشغيل البيني وتبادل المعلومات. وبصفته حلاً مصمماً خصيصاً، يتيح النظام تطبيقات قوية لعملاء "ايدج" في البرازيل وأمريكا اللاتينية الذين يحتاجون إلى اتصالات موثوقة وفائقة الأمان في البيئات التشغيلية الصعبة والبعيدة.

وقد أبرمت وكالة"سينسيبام" وشركة "سيات" الاتفاقية رسمياً عبر خطاب نوايا تم توقيعه على هامش فعاليات معرض "موسترا بيد برازيل" المنعقد في مركز "يوليسيس غيماريش للمؤتمرات" في برازيليا، بين يومي 3 و5 ديسمبر 2024.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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