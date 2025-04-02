المنصة تضم تكنولوجيا دمج أجهزة الاستشعار المتقدمة للكشف عن التهديدات المحتملة والاستجابة لها

أبوظبي: أطلقت ايدج المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، منصة "ديسكفري-سي آي إم"، نظام مراقبة البنى التحتية الأساسية من الجيل المقبل، والمصممة لمساعدة المؤسسات على حماية ومراقبة أصولها الضرورية.

واشتركت في تطوير المنصة شركتان تابعتان لمجموعة ايدج، هما "أوريكس لابز"، المزودة العالمية لحلول الأمن الرقمي المتقدمة التي تساعد المؤسسات على مراقبة وتأمين وتحسين أصولها الأساسية وبيئات الشبكات لديها، و"بيكن رد"، رائدة تكامل الأنظمة المتخصصة في حلول التدريب والتكنولوجيا المتقدمة وتطوير قدرات الأمن الوطني. وتقدّم منصة "ديسكفري-سي آي إم" حماية آنية، ووعياً ظرفياً محسّناً، وتحليلات استشرافية لحماية البنى التحتية الأساسية ومراقبة خطوط الأنابيب.

كما تشكّل المنصة أحدث إضافة إلى مجموعة منتجات "ديسكفري"، لتوسّع محفظة "أوريكس لابز" لإدارة سطح الهجوم الخارجي إلى مجال بيئات التكنولوجيا التشغيلية الحساسة. وجرى تصميم المنصة لمراقبة سلامة خطوط الأنابيب الخارجية وأنظمة الحماية البيئية بصورة آنية. وستتولى "بيكن رد"، بصفتها مسؤولة شاملة عن تكامل الأنظمة، الإشراف على اعتماد ودمج المنصة بسلاسة وكفاءتها التشغيلية.

وعن طريق الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لمنع المخاطر البيئية على طول خطوط الأنابيب ودمج أجهزة الاستشعار المتقدمة بإدارة "بيكن رد"، تمكّن "ديسكفري-سي آي إم" المستخدمين من الكشف الاستباقي عن التهديدات والاستجابة لها، ومنها التسريبات والوصول غير المصرح والمخاطر البيئية. وتدمج كذلك المنصة حلول المراقبة والأمن المتطورة المعتمدة على الألياف البصرية لتحسين أمن البنية التحتية والمرونة التشغيلية.

وأشار روجيريو ليموس، الرئيس التنفيذي لشركة "أوريكس لابز": " لا ريب أن خاصية منصة "ديسكفري-سي آي إم" تُغيّر طريقة حماية المؤسسات لأصولها الأساسية. كما تجمع شراكتنا مع "بيكن رد" بين الأمن الرقمي المتطور واستراتيجيات تخفيف حدة المخاطر، ما يُزود المؤسسات بقدرات المراقبة الآنية والتحليلات الذكية والرؤى الاستشرافية لمواكبة التهديدات الناشئة وضمان سلامة العمليات."

وإلى جانب قدرات الكشف الآني عن التهديدات، والتحليلات الذكية، وقدرات المراقبة المتطورة، تُرسي "ديسكفري-سي آي إم" معياراً جديداً لمراقبة وأمن البنى التحتية الأساسية.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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