أبوظبي، الإمارات / روما، إيطاليا - أعلنت "ايدج" تعزيز تعاونها مع "مجموعة إي إل تي" عبر خطاب نوايا تم توقيعه خلال الملتقى الإماراتي الإيطالي لرواد الأعمال.

وتمّ توقيع خطاب النوايا بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، ومعالي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا مِلوني ، مما يعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاع الدفاع. كما يؤكد هذا الإنجاز الكبير على الالتزام المشترك لكلتا المجموعتين بتسخير حلول الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة لمعالجة التحديات الأمنية العالمية في قطاع الدفاع.

يذكر أن الشراكة بين "ايدج" ومجموعة "إي إل تي" تطورت عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية، وكان آخرها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال معرض آيدكس 2025 في أبوظبي، والتي وضعت حجر الأساس لمشروع مشترك يركز على مبادرات الدفاع الإلكتروني متعددة المجالات، مما يُمثّل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يأتي هذا الإنجاز الثاني ضمن الشراكة المهمة مع مجموعة "إي إل تي" ليعزز التزام المجموعة بتوسيع قدراتها وتحقيق الريادة في تطوير التقنيات المتطورة للطيف الكهرومغناطيسي والفضاء السيبراني. كلنا ثقة بأن الجمع بين خبراتنا المشتركة سيُمكن الجانبان من استثمار الفرص المتاحة لدعم النجاح والنمو الاقتصادي لكلا الطرفين، كما سنواصل نهجنا بهدف إعطاء الأولوية للتعاون الدولي والابتكار في جميع المجالات، بما يضمن لنا دوراً رئيسياً في الحفاظ على أمن وسلامة العملاء والدول حول العالم".

وتحرص كلتا الشركتين على تحسين الخبرة المحلية في الدعم التقني والصيانة والإنتاج وإدارة سلسلة التوريد ضمن قطاع الدفاع الإلكتروني. وتهدف جهودهما التعاونية إلى المساهمة في تطوير منظومة سيادية ومرنة لدولة الإمارات من شأنها دعم الابتكار والنمو المستدام.

وقال إنزو بينيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إل تي": "تعزز الاتفاقيات الحديثة شراكتنا القوية ، وتخلق الفرصة للنمو المشترك في البحث عن حلول متطورة للتحديات الأمنية العالمية الحديثة. كما تسمح لمجموعة "إي إل تي" بأن تعيد للدولة منتجًا كاملاً من حيث المعرفة والتكنولوجيا والتعاون الصناعي المنظّم".

وتواصل مجموعة ايدج التزامها بتوفير الحلول التكنولوجية المتطورة وإقامة الشراكات التي تدفع عجلة التقدم وتعزز الأمن داخل دولة الإمارات وخارجها.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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