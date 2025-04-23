أبوظبي: أجرت "ايدج"، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عرضاً لقدرات المروحية المستقلة أنافيا "HT-100" في المنطقة المخصصة للاختبارات داخل مركز أنشطة الجيش في "ريستينغا دا مارامبايا" بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل. وأظهر العرض التفوق الجوي للمروحية "HT-100" في توفير المعلومات الاستخباراتية والمراقبة وبيانات الرصد التكتيكية والعملية بسرعة وموثوقية وبصورة فورية.

وتم تطوير وإنتاج مروحية"HT-100"، التي تُمثل نتاج التميز والابتكار الهندسي الأوروبي في تكنولوجيا الإقلاع والهبوط العمودي، من قبل شركة "أنافيا"، التابعة لـ ايدج والمتخصصة في الأنظمة الجوية المستقلة المتطورة ومقرها سويسرا، والتي شكّلت خبراتها عاملاً رئيسياً في إظهار أداء المروحية وموثوقيتها خلال العرض الحي.

وخلال الفعالية، شاهد ممثلون عن القوات المسلحة البرازيلية، والشرطة العسكرية لولاية ريو دي جانيرو، والأمانة الوطنية للأمن العام، وأمانة الأمن العام في ريو دي جانيرو، والشرطة الفيدرالية، والشرطة المدنية في ريو دي جانيرو، ومجموعة الحدود الخاصة لولاية ماتو غروسو، وبتروبراس، وشركات أمن متخصصة، تحقيق مروحية"HT-100" لزمن جاهزية بلغ 15 دقيقة، من تفعيل النظام حتى الإقلاع، وتنفيذ نمط طيران معقد. وشمل ذلك التحليق، والطيران بسرعة منخفضة وارتفاع منخفض، ومناورات على شكل رقم 8، والتفافات دائرية. كما أبرز العرض قدرات "HT-100"ضمن مجالي خط الرؤية البصري وما وراء خط الرؤية البصري، إلى جانب تحسين الوعي الظرفي عبر إعداد الخرائط بصورة فوري.

وقال تياغو سيلفا، الرئيس التنفيذي لمكتب مجموعة ايدج في أمريكا اللاتينية: " سعدنا أن العرض جمع عدة شركاء محتملين يمكنهم تحقيق استفادة هائلة من اعتماد "HT-100" لدعم المهام الاستراتيجية في ما يخص متطلبات الدفاع والأمن العام في أمريكا اللاتينية.حيث تُوفر مروحيات من طراز "HT-100" حلاً رئيسياً عبر مجموعة من السياقات التشغيلية ، تم تصميمها بإحكام للتصدّي للتحديات الفريدة في المنطقة. "

يذكر أن "HT-100"هي مروحية مستقلة لكل التضاريس، تعمل ليلاً ونهاراً، ويمكنها الطيران في الظروف الجوية الصعبة والسيئة. وجرى تصميم الطائرة كبديل سريع النشر للطائرات المروحية المأهولة لمهام جمع المعلومات الاستخباراتية والبيانات، حيث تبلغ حمولتها القصوى 60 كيلوغراماً. وتجسد الطائرة التزام "أنافيا" بإعادة تعريف عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والرصد التكتيكية عبر قدرتها على التحمل ودقتها واستقلاليتها المتطورة. وتتميز "HT-100"بنظام دوار مترابط وتوربين صناعي، ما يتيح 6 ساعات من وقت الطيران كحد أقصى مع كفاءة عالية في استخدام الطاقة، وأداء موثوق بالحد الأدنى من الاهتزاز.

من جهته، قال يون أندري يورغ، الرئيس التنفيذي لشركة أنافيا: "يحدونا الفخر عبر عرض شركة "أنافيا" التابعة لمجموعة ايدج لمروحيات من طراز "HT-100" أن نضع معياراً جديداً للطيران المروحي المستقل. ويتمثّل هدفنا لدى "أنافيا " في تقديم منصة موثوقة وفائقة القدرات وتعمل بدقة حتى في أكثر البيئات تطلباً للقوات المسلحة ووكالات الأمن. ويأتي هذا العرض الناجح في البرازيل ليؤكد على رؤيتنا الهادفة إلى توفير الابتكار الأوروبي في سوق الدفاع العالمي عبر الاستفادة من نطاق الوصول العالمي لمجموعة ايدج ومن قدراتها".

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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نبذة عن بريسايت

"بريسايت" هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتُمثل شركة G42، ومقرها أبوظبي، المساهم الأكبر فيها، وهي رائدة في تحليل البيانات الضخمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما تجمع الشركة بين الخبرات في مجال البيانات الضخمة والتحليلات والذكاء الاصطناعي لخدمة جميع القطاعات، على اختلاف أحجامها، لتحقيق أثر إيجابي على الأعمال والمجتمع. وتتميز "بريسايت" بتحليل البيانات من جميع المصادر لدعم عملية صنع القرار القائمة على الرؤى، والتي تُشكل السياسات وتُسهم في بناء مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة واستدامة. ومن خلال مجموعتها من المنتجات والحلول المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تقوم "بريسايت" اليوم بتوفير الذكاء التطبيقي للقطاعين الحكومي والخاص، مما يُمكّنهما من تحقيق استراتيجياتهما وطموحاتهما في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: Presight@edelman.com أو media@presight.ai

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