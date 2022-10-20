معرض العمليات الخاصة الرائد سيقام في مدينة العقبة الأردنية بين يومي 1 و 3 نوفمبر

أربعة من الشركات التابعة لمحفظة ايدج تعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول الدفاعية المتقدمة

أبوظبي: تشارك مجموعة ايدج، إحدى أكبر 25 مجموعة للتكنولوجيا المتقدمة حول العالم في قطاع الدفاع وغيره من المجالات، في معرض قوات العمليات الخاصة (سوفكس)، الذي سيقام في بوابة العقبة للطيران ضمن مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة الأردنية، بين يومي 1 و 3 نوفمبر.

وتستفيد ايدج من حضورها لتلك الفعالية في تعزيز شراكاتها داخل منظومة الصناعة المحلية، ودفع عجلة الدعم للإنتاج الدفاعي المحلي في الأردن، إلى جانب عرض مجموعتها المتنوعة من الحلول والقدرات التكنولوجية المتقدمة.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "ترحب ايدج بالفرص التي يخلقها معرض سوفكس، بما يشمل المشاركة في الحركة التجارية وترسيخ علاقاتنا الاستراتيجية، إلى جانب كونه منصة لعرض منتجاتنا وحلولنا المتقدمة. نتطلع إلى المشاركة في معرض سوفكس هذا العام".

وستعرض ايدج خلال المعرض حلولاً مبتكرة تلبي متطلبات مهمات القوات المسلحة والقوات الخاصة. وسيضم جناحنا حلولاً مصممة خصيصاً لتوفير مستويات عالية من المرونة أثناء المهمات، مما يعكس تقدم تصميمات ايدج وقدراتها التصنيعية. ويوفر سوفكس منصة مثالية للارتقاء بالدور المحوري الذي تسعى ايدج إلى تأديته في المجال الأمني الإقليمي والدولي.

وتحضر في الجناح شركة الطارق، الشركة العالمية التابعة لقطاع الصواريخ والأسلحة ضمن ايدج، والمتخصصة في تصنيع الذخائر الموجهة بدقة والمثبتة ميدانياً، وتعرض إصدارات فرعية من صواريخها المتقدمة الطارق-S (النطاق العادي) و الطارق-LR (بعيد المدى)، والتي تعد ذخائر جو-أرض معيارية، ويمكن تشغيلها بنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية / نظام الملاحة بالقصور الذاتي، وخيارات الباحث شبه النشط بالليزر أو بالأشعة تحت الحمراء.

بينما تستعرض كاراكال بندقيتها الهجومية الرئيسية، CAR 816 بطول 10.5 و 14.5 بوصة، والمسدس القتالي كراكال EF ورشاش CMP 9 بنسختيه العادية والقصيرة. كما ستعرض بنادق قنص CAR 817 DMR و CSR 338، مما يشدد على مقاربة كراكال المبتكرة في إنتاج أسلحة دقيقة ومعيارية مصممة لضمان الموثوقية في أصعب البيئات.

وتعرض هالكن، الشركة الإقليمية الرائدة في تصنيع أنظمة وحلول الأسلحة الدقيقة، ذخائر هانتر التي تُطلق يدوياً وهانتر 2 التي تُطلق عبر أنبوب. كما تعرض شركة لهب للذخائر الخفيفة، الرائدة في مجال الذخيرة، مجموعتها الكاملة من الذخائر ذات العيارات الصغيرة، بما يشمل ذخيرة 9 ملم و 5.56 ملم و 7.62 ملم و 12.7 ملم بعدد من الأنواع، ومنها الرصاص الخطاط والخارق للدروع والمعدني الكامل.

أما شركة سيجنال، المزودة الرائدة لحلول الحرب الإلكترونية والاستخبارات في دولة الإمارات، ستستعرض نظامها لمكافحة التشويش الذي يعتمد على نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية جي بي اس - بروتكت، ونظام التضليل المتطور نافكونترول – جي، ونظام تشويش الترددات اللاسلكية في - بروتيكت، ونظامي الأمن القومي واي فايندر-اتش و آكتيف سيل.

ويواصل سوفكس نموه كمعرض دفاعي متخصص، حيث يستعرض ويظهر المعدات والتكنولوجيا الجديدة التي تساند العمليات الخاصة حول العالم وصانعي القرار في مجال الأمن الداخلي والقوات المسلحة في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي والدولي. وبحضور أكثر من 400 وفد عسكري وأكثر من 34 دولة، يوفر سوفكس فرصة مثالية لشركة ايدج لإبراز منتجاتها وحلولها المبتكرة المصنوعة في الإمارات.

ويمكن للحاضرين في سوفكس زيارة ايدج والجهات المشاركة في قسمها داخل جناح دولة الإمارات.

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