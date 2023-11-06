الاستحواذ على حصة 52% في الشركة السويسرية المُصنعة لأنظمة الإقلاع والهبوط العمودي ستجعل ايدج رائدة في مجال المروحيات المتقدمة غير المأهولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ايدج ، إحدى المجموعات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن استحواذها على حصة أغلبية قدرها 52% في شركة "أنافيا" السويسرية المتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع أنظمة الإقلاع والهبوط العمودي متعددة الاستخدامات التي يصل وزنها إلى 750 كجم والقدرات المرتبطة بها. وسيدعم هذا الاستحواذ ايدج لتتبوأ مركز الريادة في هذا المجال عالي التخصص.

وتنتج "أنافيا" مجموعة رائدة من المروحيات غير المأهولة لمهام متعددة مثل المراقبة والاستطلاع والتفتيش ورسم الخرائط والشحن، والتي يمكن تعديلها لتتناسب مع مجموعة ايدج المتكاملة من القدرات الجوية والبرية والبحرية. وتركّز المجموعة بشكل رئيسي على تطوير الأنظمة المستقلة.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يعد الاستحواذ على حصة أغلبية في أنافيا خطوة هامة ضمن استراتيجية مجموعة ايدج لتعزيز قدراتها المتقدمة في مجال الطائرات ذاتية القيادة، حيث تعمل باتقان على توسيع محفظتها من الأنظمة والحلول متعددة المجالات ،إلى جانب تعزيز صادراتها العالمية. لا ريب أن هذه الصفقة ستمكّننا من الاستفادة من خبرات "أنافيا"الواسعة في تطوير مروحيات غير مأهولة عالية الجودة ومتقدمة تقنيًا لاستكمال مجموعتنا الحالية من الطائرات المستقلة، وسلاسل التوريد القائمة، لتتبوأ مجموعة ايدج مركز الريادة في هذا المجال. كما ستسمح الصفقة لـشركة "أنافيا" الاستفادة من إمكانيات ايدج الهائلة، والفرص الواعدة التي تُوفرها لتعزيز الابتكار في المجالات ذات الصلة بالمجموعة على نحو مستدام".

وتوظف "أنافيا" فريقًا من الخبراء المتمرسين في مجال الطائرات ذاتية القيادة، من ذوي الاختصاص في المواد المركبة والميكاترونكس وصيانة الطائرات واختبار الطيران وهندسة البرمجيات.

وقال جون أندري يورج، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "أنافيا": "سنعمل مع ايدج على إعادة تحديد الإمكانيات في هذا المجال الحيوي ، وتقديم حلول رائدة لتلبية المتطلبات المتطورة لكل من القطاعين العسكري والمدني، إذ تتوافر الإمكانات الكبيرة والهائلة لديها. وبينما نستكشف أوجه التعاون المشترك ، نرتقي معًا في مجالنا، ونواصل الاعتماد على الخبرات الواسعة و الفريدة التي شهدت تحوّل "أنافيا" السريع إلى شركة رائدة في إنتاج الطائرات المستقلة الفائقة سويسرية الصنع".

وقال إيشان ساهغال، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "أنافيا": “نشعر بالفخر تجاه هذه الشراكة الرائدة والانضمام إلى أسرة مجموعة ايدج. لا ريب أن ذلك من شأنه أن يمكّننا من تفعيل التعاون المشترك حول تطوير منصات المروحيات غير المأهولة، مما يمثل علامة فارقة في مجال الطيران المستقل. كما تعكس التزام "أنافيا" بدعم الابتكار التكنولوجي وإحداث ثورة في مستقبل أنظمة المروحيات غير المأهولة".

وستعزز ايدج حضورها في معرض دبي للطيران 2023 القادم، الذي يقام في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر، لعرض حلول "أنافيا" المبتكرة لأنظمة الإقلاع والهبوط العمودي.

Video: https://youtu.be/MTQPKfIe9LU?si=GzPy573QG-2qCzsG

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.