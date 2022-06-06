





إيهاب أبو الحديد : هيفين مول اولي مشرعات ايجيكس العالمية بالقطاع العقاري في مصر



تعتزم شركة ايجيكس للتنمية العمرانية والصناعية بضخ استثمارات بقيمة ٤٥٠ مليون جنيه مصري كدفعة أولي من خلال حزمة مشروعات عقارية بمصر ، وتستهل البداية بأول مشروع لها بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة.



قال إيهاب أبو الحديد الرئيس التنفيذي للشركة ، ان تلك الخطوة تأتي بناء علي رؤية وتوجهات الشركة بتنوع محافظها الاستثمارية في مصر وعلي مستوي العالم.



وأشار أبو الحديد أن " ايجيكس " تمتلك خبرة كبري في القطاع والمقاولات ليس في مصر فقط بل وعلي الصعيد العربي والافريقي ، فهي تمتلك فروع في دول عديدة وعلي سبيل المثال في عمان والسودان والسعودية وأوغندا والامارات فضلا عن كونها وكيلا حصريا لأكثر من ٢٠ شركة صناعية كبري علي مستوي العالم مثل هيونداي وسيمنز وشنايدر اليكترك ، كما ساهمنا في إنشاء وتطوير البنية التحتية بالعديد من المدن الجديدة والمحافظات علي مستوي مصر ، والعديد المشروعات الضحمة كتطوير سكك حديد مصر عام ٢٠١٣.



وأضاف أبو الحديد أن توجه ايجيكس للاستثمار بالقطاع العقاري هو ان ذلك القطاع في مصر قطاع مغري وجاذب للاستثمارات ، ونعمل علي حدود ذلك القطاع منذ فترة طويلة لانه جزء من أنشطة ايجيكس الصناعية من خلال قيامنا بتصنيع محطات الخرسانة الجاهزة فضلا عن مشاركتنا في استثمارات عديدة بقطاع المقاولات في محافظات عديدة دخل مصر ولسنا بعيدين عن ذلك القطاع.



وأوضح أبو الحديد انه من المقرر طرح مشروع " هيفين " بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يونيو الجاري ، وهو عبارة عن مول تجاري اداري فندقي ارضي و١٢ دور بمنطقة مميزة جدا بمنطقة الداون تاون ،

وصرح أبو الحديد أن المشروع يمتلك ميزة تنافسية قوية داخل السوق وهي أن التكلفة الإنشائية له سوف تكون أقل بكثير من أي مشروع أخر نظراً لأن من ضمن نشاطات ايجيكس الصناعية هو انتاج الخرسانة الجاهزة والعديد من المواد الأخرى التي تغذي تلك الصناعة ، ونعمل في مشروعات عديدة ومع الكثير من المطورين ، فضلا عن امتلاك الشركة لملاءة مالية قوية وخبرات قادرة علي إدارة رؤس الأموال بحرفية.



وأشار الي أن ايجيكس في مشروعها استعانت بأقوي الاستشاريين ليقدموا أعلي جودة في الخدمات المقدمة بالنسبة للمشروع ، فتم التعاقد مع واحد من أكبر بيوت الخبرة وهو مكتب المهندس ياسر البلتاجي كإستشاري هندسي ومعماري للمشروع ، وشركة سيلا للاستشارات التسويقية والبيعية برئاسة الأستاذ أحمد الحداد و شركة ام ار بي في مجال الإدارة والتشغيل وفي مجال الإدارة الفندقية جاري التفاوض مع الشركة الفرنسية الشهيرة فاسيل.

#بياناتشركات

- انتهى -