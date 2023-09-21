• ايجكس توسع نشاطها في السوق الأمريكية، وتفتح فرصًا جديدة للنمو في التجارة الإلكترونية والصناعات الثقيلة

• عمليات ايجكس الجديدة في الولايات المتحدة تدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزز التنويع الاقتصادي والحلول التقنية اللوجستية

الرياض- أعلنت شركة ايجكس للخدمات اللوجستية، الشركة المتخصصة في حلول التوزيع والشحن السريع في الشرق الأوسط ومقرها المملكة العربية السعودية، اليوم عن توسعها في سوق الولايات المتحدة. تمثل هذه الخطوة الاستراتيجية محطة بارزة في مبادرة الشركة العالمية لتعزيز الاتصال بين المملكة العربية السعودية وباقي دول العالم. وسيكون وجود ايجكس في الولايات المتحدة بمثابة عنصر محوري في توفير حلول لوجستية متميزة لعلامات التجارة الإلكترونية والاتصال الصناعي وعمليات مركز التجارة العالمية في المملكة العربية السعودية.

سوف تتواجد ايجكس في أتلانتا ودالاس وتوفرخدماتها في جميع الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث تقدم خدمات شحن بحري وجوي شاملة للشحنات ذات الوزن الثقيل، مما يعزز قدرتها لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. ومن خلال شحن البضائع إلى جدة والدمام في المملكة العربية السعودية ، ستلبي ايجكس الأسواق غير المخدومة مثل السيارات، بالإضافة إلى قطاعي الطاقة والتجارة الإلكترونية.

يتوافق هذا التوسع مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وسوف تؤدي ايجكس ، بصفتها مشاركاً نشطاً في هذه الخطة التحويلية، دوراً حيويًا في تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية عبر صناعات متعددة، وتعزيز الحلول في الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد، وتسهيل الاتصال العالمي بالمملكة العربية السعودية.

لقيادة هذه المرحلة من النمو والتوسع، قامت ايجكس بتعيين جون مارتن مديراً عاماً للعمليات في الولايات المتحدة الأمريكية. يتمتع جون مارتن بمسيرة مهنية رائعة تمتد لنحو 35 عاماً، مع الكثير من المعرفة والخبرة ثمرة عمله مع المنظمات المرموقة مثل قوات المشاة البحرية الأمريكية، والخطوط الجوية الأمريكية، وشركة سكايواي (أبل لوجستيكس) ، وشركة باكس جلوبال، و أجيليتي لوجستيكس، وناقل اكسبرس.

تعزز ايجكس فريقها القيادي بتعيين نورهان بيروتي في منصب مدير الإيرادات للعمليات التجارية الأمريكية. يتمتع نورهان بسجل حافل في مجالات متنوعة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتجزئة والاتصالات والعقارات والبتروكيماويات. وستكون خبرته الواسعة في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مفيدة في تعزيز الأهداف الإستراتيجية لشركة ايجكس.

وقال جون مارتن من ايجكس: "نحن متحمسون جداً للشروع في هذا التوسع الاستراتيجي في الولايات المتحدة، لأنه يمثل محطة مهمة لـ ايجكس، ويعزز التزامنا بدعم نمو التجارة بين المملكة العربية السعودية وبقية العالم". "وبما أن المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً، فإن وجودنا في الولايات المتحدة سيلعب دوراً محورياً في تسهيل الحلول اللوجستية السلسة وتعزيز الشراكات المزدهرة التي لا تعزز مكانتنا فقط كرائد في الصناعة بل تساهم أيضاً في الازدهار الاقتصادي لكلا البلدين.

تشكّل عمليات ايجكس في الولايات المتحدة محطة بارزة في استراتيجية النمو القوي للشركة. ومع الحضور القوي في الولايات المتحدة ، تستعد ايجكس للاستحواذ على حصة سوقية رئيسية في التجارة الإلكترونية والصناعة والصناعات الثقيلة من خلال استراتيجية مربحة لكل قطاع على حدة. والواقع أن السعي الدؤوب للتميز والالتزام بإرضاء العملاء هما من المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها عمليات الشركة في الولايات المتحدة.

تتطلع ايجكس إلى إقامة شراكات قوية والمساهمة في نمو الاقتصادين السعودي والأمريكي مع تسهيل التجارة الدولية والعمليات اللوجستية. ومع هذا التوسع، تبقى ايجكس ملتزمة بمهمتها في ربط العالم بالمملكة العربية السعودية ، وتعزيز الازدهار والتقدم للشركات والمجتمعات على حد سواء.

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حول ايجكس

تأسست شركة ايجكس للخدمات اللوجستية في عام 2021 ، وهي شركة خبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. ومتخصصة في توزيع التجارة الإلكترونية والحلول الصناعية في الشرق الأوسط ، تتواجد شركة ايجكس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية والصين. ومن خلال شبكة تضم أكثر من 40 منشأة لوجستية ، تقدم ايجكس مجموعة كاملة من الحلول المخصصة للعملاء تراوح بين التوزيع السريع وحلول التجارة الإلكترونية والشحن البري والبحري والجوي وخدمات التخزين وسلسلة التبريد وحلول الرعاية الصحيةشركة. ايجكس هي شراكة بين مجموعة العجلان وأخوانه القابضة، مجموعة شركات قابضة استثمارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط ، وشركة إس إف إكسبرس SF Express ، الشركة الرائدة للنقل والخدمات اللوجستية في الصين.