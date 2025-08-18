دبي - الإمارات العربية المتحدة - أعلنت منصة التداول والاستثمار "إيتورو"، عن توصّلها إلى شراكة استراتيجية مع مركز سحاب للتدريب المهني، المؤسسة الإماراتية المتخصصة في التعليم المالي ومقرها دبي، بهدف دمج منصة إيتورو لتكون الأداة الرسمية للتداول ضمن المناهج الأكاديمية للمركز، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم.

وكان مركز سحاب للتدريب المهني قد تأسّس على يد سيف يوسف النقبي، ويعمل كمركز وطني للتعليم يركّز على تعزيز الثقافة المالية، ومعرفة الاستثمار، وتنمية الفكر الريادي لدى الشباب والكبار على حد سواء. ويقدّم المركز برامج معتمدة باللغة العربية، تُغطي الركائز الأساسية للمالية الشخصية، مثل التخطيط المالي، والادخار، والاستثمار، وأسس الأعمال.

ومن خلال هذا التعاون، سيعتمد مركز سحاب للتدريب المهني منصة إيتورو كأداة رسمية للتعلم التطبيقي، مما يُتيح للطلاب فرصة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية ضمن بيئة تعليمية آمنة.

وفي تعليقه على مذكرة التفاهم، قال جورج نداف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إيتورو: "إننا في إيتورو نلتزم بتمكين المجتمعات من خلال توفير الأدوات اللازمة لتنمية المعرفة والثروة. ومن شأن شراكتنا مع مركز سحاب للتدريب المهني أن تمكّننا من دعم التعليم المالي محلياً، وجلب منصة إيتورو إلى الفصول الدراسية في الإمارات. وسنعمل معاً على مساعدة الأفراد على اكتساب مهارات استثمارية عملية، واتخاذ قرارات مالية مبنية على المعرفة والفهم في هذا المجال".

يُذكر أن سيف يوسف النقبي يعتبر من الخبراء الماليين المرموقين، فضلاً عن كونه مستثمراً متمرساً، إذ ينطلق من خبرة قوية في القطاع المصرفي والخدمة العامة، كما أنه أحد المستثمرين المشهورين على منصة إيتورو، حيث يتابعه حالياً أكثر من 7,000 مستثمراً، ويشرف على أصول تحت النسخ تتجاوز 35 مليون دولار أمريكي.

من جهته، قال سيف يوسف النقبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز سحاب للتدريب المهني: "يهدف مركز سحاب للتدريب المهني إلى رد الجميل للمجتمع، وتمكين الأفراد في الإمارات من بناء مهارات مالية حقيقية. وتُمثل هذه الشراكة مع إيتورو خطوة مهمة نحو تحقيق رسالتنا، وتزويد المتعلمين بالأدوات اللازمة للتعامل بثقة مع الأسواق المالية سريعة التطور".

وتماشياً مع استراتيجية رؤية الإمارات 2031، تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم اقتصاد المستقبل، وذلك من خلال تعزيز التعلم المستمر لجميع الأجيال. وتجمع الشراكة بين الرؤى العالمية والخبرات المحلية لمساعدة سكان الإمارات على اكتساب مهارات استثمارية عملية، وبناء مستقبل مالي أكثر استقراراً.

ومن المقرر بدء تطبيق منصة إيتورو ضمن الإطار الأكاديمي لمركز سحاب للتدريب المهني اعتباراً من 14 أغسطس 2025.

عن eToro

تعد eToro منصة للتداول والاستثمار تمكّنك من الاستثمار والمشاركة والتعلّم. تأسسنا في عام 2007 برؤية لعالم يمكن فيه للجميع التداول والاستثمار بطريقة بسيطة وشفافة. اليوم لدينا 40 مليون مستخدم مسجل من 75 دولة. نحن نؤمن بقوة المعرفة المشتركة وأنه يمكننا تحقيق نجاح أكبر من خلال الاستثمار معًا. لذلك أنشأنا مجتمعًا استثماريًا تعاونيًا مصممًا لتزويدك بالأدوات التي تحتاجها لتنمية معرفتك وثروتك. على منصة eToro، يمكنك الاحتفاظ بمجموعة من الأصول التقليدية والمبتكرة واختيار طريقة استثمارك: التداول المباشر، الاستثمار في محفظة، أو نسخ مستثمرين آخرين.

نبذة عن مركز سحاب للتدريب المهني

يعتبر مركز سحاب للتدريب المهني مؤسسة مقرها دبي متخصصة في التعليم المالي للشباب والكبار، حيث يهدف إلى تمكين الأفراد من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة من أجل تحقيق الحرية والوصول إلى مستوى الاستقلال المالي، فضلاً عن إلهام جيل من رواد الأعمال الماليين. ويقدم المركز برامج تدريبية متخصصة في مجالات مثل المالية الشخصية، وأدوات الاستثمار (مثل الأسهم والعقارات والسندات، وغيرها)، وريادة الأعمال، والتخطيط لما بعد التقاعد، والتنمية الذاتية. ويلتزم هذا المركز الذي تأسس على يد سيف يوسف النقبي، بتقديم تعليم عملي عالي الجودة من أجل توفير الدعم للمتعلمين، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مالية قائمة على المعرفة العميقة والفهم الشامل لهذه المجالات.

-انتهى-

