القاهرة، مصر - أعلن اى جى بنك عن تعاونه مع ماستركارد لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المالية، وتوسيع استخدام المدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى ضم شرائح جديدة من العملاء الميسورين إلى محفظة بطاقات البنك، مما يعكس التزامه بدعم استراتيجيته في إتاحة تجربة دفع مريحة وآمنة وسلسة للمستخدمين .

في إطار هذا التعاون، ستدعم ماستركارد اى جى بنك في تطوير مجموعة بطاقاته؛ بما في ذلك بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات التجارية. كما ستقدم حلولًا مالية مصممة خصيصًا، بالإضافة إلى إضافة مزايا جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة حاملي بطاقات ماستركارد.

وفي هذا السياق، صرح محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان، قائلًا: "يسعدنا التعاون مع اى جى بنك لدعم تطوير محفظة بطاقاته، وتعزيز استراتيجيته في التوسع. يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بدفع نمو المدفوعات الرقمية، وفتح آفاق جديدة للتمكين المالي المستدام".

وتعليقا على التعاون، قالت ياسمين جلال، رئيس قطاع خدمات التجزئة المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في اى جى بنك: "يمثل تعاوننا مع ماستركارد إنجازًا هامًا في استراتيجيتنا لتنويع منتجاتنا وتعزيز تجربة عملائنا. ونسعى، من خلال الاستفادة من حلول الدفع المتطورة، إلى تعزيز محفظتنا وزيادة وصولنا إلى شرائح جديدة من العملاء. يتيح لنا هذا التعاون تقديم حلول مالية سلسة ومجزية تلبي احتياجات عملائنا المتطورة، كما يدفع عجلة النمو والابتكار في القطاع المالي المصري على المدى الطويل."

يسعى البنك من خلال توسيع خدماته، إلى الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء. ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى إتاحة باقة من الحلول الرقمية مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت. تسمح هذه الحلول للعملاء بإدارة حساباتهم وإجراء معاملاتهم عن بُعد بكل سهولة.

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