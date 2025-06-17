القاهرة، أعلنت اورنج مصر وهواوي عن شراكة استراتيجية لتنفيذ أحدث تقنيات الجيل الخامس المتطورة، والتي ستفتح مجالات جديدة للتكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتكس والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)، مما يعزز من تجارب المستخدم ويخلق نماذج أعمال جديدة وأنظمة بيئية ذكية في مجالات مثل المدن الذكية وإنترنت الأشياء. تأتي هذه الشراكة في إنجاز جديد يضاف إلى سجل التعاون طويل الأمد بين الشركتين، من خلال رؤيتهما المشتركة لدفع التحول الرقمي في مصر، عن طريق توفير حلول الاتصالات المتقدمة للعملاء والشركات على حد سواء.

تقنية Massive MIMO الضخمة لشبكات الراديو: تشغيل مستقبل الجيل الخامس

في إطار هذه الشراكة، وفرت هواوي أحدث حلولها الشبكية المتطورة، بما في ذلك تقنية Massive MIMO المتقدمة لشبكات الراديو، بما يضمن الجودة وخدمة مثالية وأداءً متفوقًا للشبكة وكفاءةً طيفية. كما تساعد هذه التقنية على تعزيز أداء شبكة الجيل الخامس، وتوفر سرعات بيانات فائقة واتصالاً سلسًا حتى في المناطق السكنية عالية الكثافة.

وتمثل تقنية Massive MIMO من هواوي نقلة نوعية في مجال الاتصالات اللاسلكية، وأحد العناصر المهمة في تحقيق الإمكانات الكاملة لشبكات الجيل الخامس، وذلك باستخدام تقنية الهوائيات المتعددة لإنشاء مسارات متعددة لنقل البيانات، وتقنية شعاع الإشارات الموجه إلى أجهزة الاستقبال، والتي تحسن من تركيز الطاقة وتقلل من التداخل، بالإضافة إلى التعددية المكانية، والتي تسمح بإرسال بيانات متعددة في نفس الوقت على نفس التردد. ويساعد هذا الابتكار شركة اورنج مصر على تحسين استخدام الطيف، وتوفير المزيد من النطاق الترددي لعملاءها، وتفتح آفاقًا جديدة لتطبيقات متنوعة ومتطورة مثل بث الفيديو بجودة 4K/8K والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR). وتفتح خدمات الجيل الخامس من اورنج مصر مستويات جديدة من الإنتاجية والكفاءة والابتكار أمام قطاع الأعمال، ومع معدلات البيانات فائقة السرعة، وانخفاض زمن الوصول، والاتصال واسع نطاق.

منصة هواوي الموفرة للطاقة "0 بت 0 وات": تقود اتجاه الصناعة نحو شبكة أكثر استدامة

وتماشياً مع الجهود العالمية لتقليل استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، تقدم هواوي منصة كفاءة الطاقة الرائدة "0 بت 0 وات"، التي تم تصميمها لتحسين استخدام الطاقة في شبكات الجيل الخامس من خلال إدارة استهلاك الطاقة بذكاء دون المساومة على أداء الشبكة. ومن خلال خوارزميات تحسين الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمكن منصة "0 بت 0 وات" اورنج مصر من تقليل تكاليف التشغيل بشكل كبير مع دعم أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لتقليل الانبعاثات وحفظ الطاقة، كما يمثل هذا الابتكار الرائد خطوة رئيسية نحو عمليات نشر الجيل الخامس الموفرة للطاقة في مصر والمنطقة.

ميكروويف E-Band: تعزيز الاتصال عالي الإنتاجية

وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم اورنج مصر وهواوي بنشر تقنية الميكروويف E-band من هواوي، والتي تعد من أفضل حلول النقل اللاسلكي عالية الإنتاجية ومنخفضة زمن الوصول، ويعد هذا حلا مثاليا للمناطق الحضرية ذات الطلب العالي والمواقع الريفية والنائية، والتي تواجه تحديات في نشر كابلات الألياف الضوئية التقليدية.

وستساهم تقنية الميكروويف E-band من هواوي في تعزيز قدرة اورنج مصر على تقديم تقنية الجيل الخامس للمستخدمين في مصر وتوفير أداء أكثر سرعة وموثوقية، مما سيساهم في ربط المزيد من الأفراد والشركات بالاقتصاد الرقمي.

رؤية المستقبل

وتعليقاً على هذا التعاون، قال الدكتور أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات بشركة اورنج مصر: "نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع هواوي من خلال توفير حلول الجيل الخامس المبتكرة في مصر، ستعمل دمج تقنية MIMO الضخمة، ومنصة '0 بت 0 وات' الموفرة للطاقة، وميكروويفE-band على تحسين قدرات شبكتنا، كما ستضع الأساس للمدن الذكية وتطوير إنترنت الأشياء والخدمات الرقمية الجديدة، مما سيعيد تشكيل مشهد الاتصالات في مصر. "

من جهته، قال المهندس محمد يوسف، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأعمال بشركة هواوي مصر، "نحن ملتزمون بدعم اورنج مصر في رحلتها نحو الجيل الخامس ورسم ملامح مستقبل الاتصالات من خلال حلول الجيل الخامس المتطورة من هواوي، التي تمكّن الجيل القادم من شبكات الهاتف المحمول من تقديم خدمات أسرع وأكثر موثوقية وكفاءة في استخدام الطاقة. وتؤكد هذه الشراكة حرص هواوي في مساعدة المشغلين على تلبية الطلب المتزايد على الاتصال عالي السرعة والمستدام."

تُمثل هذه الشراكة الاستراتيجية بين اورنج مصر وهواوي قفزة كبيرة للأمام في البنية التحتية للاتصالات في مصر، ومع بدء إطلاق شبكات الجيل الخامس، تجدد الشركتان التزامهما بتحويل المشهد الرقمي في مصر، وخلق فرص جديدة للشركات والمستهلكين على حد سواء.

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