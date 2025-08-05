موسكو، روسيا - احتفل مطار فنوكوفو الدولي بإطلاق أول رحلة جوية مباشرة منتظمة تربط موسكو بالرياض، والتي تقوم بتشغيلها شركة فلاي ناس، إحدى شركات الطيران الرائدة في المملكة العربية السعودية. يمثل هذا الحدث مرحلة جديدة من الاتصال المباشر بين موسكو والمملكة العربية السعودية، ويوفر فرصًا واسعة للأعمال والسياحة والحج والثقافات المتبادلة.

بإضافة موسكو إلى شبكتها الدولية، تقدم فلاي ناس للمسافرين السعوديين إمكانية الوصول السلس إلى العاصمة الروسية النابضة بالحياة. كما يوفر المسار الجديد خيار سفر مريح للحجاج والمسافرين السياحيين المتجهين إلى المملكة والعالم العربي بشكل عام.

وقال يفغيني كوزلوف، رئيس لجنة السياحة في مدينة موسكو: "تمضي موسكو قدمًا في تعزيز إمكاناتها السياحية في الشرق الأوسط، مع التركيز على المملكة العربية السعودية باعتبارها اتجاها رئيسيًا. لقد حققنا نمواً ملحوظاً حيث زاد عدد الزوار من المملكة بنسبة ٥٫٧ مرة مقارنة بعام ٢٠٢٣، ووصل العدد إلى ٥٢٤٠٠ ضيف في عام ٢٠٢٤.

تقدم العاصمة الروسية للزوار من الشرق الأوسط تجربة فريدة تجمع بين التراث الثقافي والفرص الترفيهية الحديثة وكرم الضيافة التقليدي. يمثل إطلاق هذه الرحلات المباشرة مرحلة مهمة جديدة في تعاوننا وستجعل موسكو أكثر سهولة للزيارة بالنسبة للسياح القادمين من المملكة العربية السعودية."

من المتوقع أن تساهم الرحلة الجديدة التي تربط موسكو بالرياض في زيادة تدفق السياح بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وتوفير خيار مناسب للسفر الترفيهي من موسكو إلى المملكة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة، وتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

كما عملت لجنة السياحة في مدينة موسكو مؤخرًا على عقد سلسلة من الاجتماعات التجارية في الرياض وجدة لتعزيز الروابط السياحية واستكشاف مبادرات ثقافية مشتركة ودعم الاندماج مع رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠. تؤكد هذه الجهود التزام موسكو بتقديم تجربة سياحية مرحب بها وغنية ثقافيًا.

مع بدء رحلات فلاي ناس المنتظمة، يمكن للمسافرين السعوديين الآن الوصول إلى موسكو بسرعة وسهولة أكبر من أي وقت مضى وتجربة عاصمة تجمع بين البنية التحتية العالمية والتراث الغني والأحداث الثقافية طوال العام.

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