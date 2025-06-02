أعلنت شركة جود للتطوير العقاري انطلاق أعمالها في السوق العقاري المصري، بخبرات عقارية قوية تتناسب مع حجم التطور الذي حققه السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة.

وقال أحمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة جود للتطوير العقاري، إن الشركة بدأت أعمالها في السوق العقاري بمحفظة أراضي متميزة بمنطقة غرب القاهرة، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية بالتزامن مع التطوير المستمر الذي تقوم به الحكومة في جميع المناطق.

وأشار إلى أن الشركة بدأت أعمالها في غرب القاهرة بمشروعات عقارية منفردة، على أن تقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ العديد من المشروعات التي تلبي احتياجات عميل غرب القاهرة سواء كانت مشروعات عمرانية متكاملة أو مشروعات تجارية وإدارية.

وأضاف أن الشركة حرصت على اختيار أراضي مشروعاتها بأقوي مناطق حدائق أكتوبر (المربع الذهبي)، والذي يحظي باهتمام كبير من الدولة، بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير منطقة الأهرامات وإنشاء مجموعة فنادق عالمية ومستشفيات دولية وأندية رياضية.

وأكد عبد الفتاح أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع مشروعاتها بغرب القاهرة بمعدلات تنفيذ قوية، تستهدف منها تسليم المشروعات قبل الجدول الزمني المحدد لها، من أجل إرضاء عملائها ولتأكيد رؤية الشركة ومصداقيتها في السوق المصري.

وأوضح أن الطفرة الهائلة في مشروعات الطرق التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية ووجود شبكة طرق رئيسية كالطريق السياحي، والطريق الدائري، والدائري الأوسطي، والدائري الإقليمي، ساهم في سهولة الوصول إلى المنطقة وتطوير مساحات كبيرة من الأراضي، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالاً كبيراً على منطقة غرب القاهرة سواء للمشروعات السكنية أو المتعددة الاستخدامات.