دبي، الإمارات العربية المتحدة، عقد فريق التحكيم الدولي لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم / اليونسكو لتنمية أداء المعلمين اليوم الخميس (19 مارس) اجتماعه التمهيدي بحضور سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، حيث تم مناقشة إجراءات عمليات التحكيم الفردية مع المحكمين والتي والذي سيبدأ في المرحلة الاولى عن بُعد في الفترة القادمة على تكون المرحلة الثانية حضوريا في مايو القادم باليونسكو .

وصرّح الدكتور السويدي بأن المشاركات في الجائزة الدولية شهدت نمواً بنسبة ‎%‎66 عن الدورة السابقة ، حيث تسلمت اليونيسكو ١٦٩ طلبا من ٦٢ دولة بزيادة ٦٦٪؜ ، مؤكداً أن هذا الإقبال يعكس البصمة الايجابية للجائزة في أداء المعلمين وانتشار أثرها في الأقاليم المستهدفة حول العالم، مشيدا بالشراكة الناجحة والمستمرة مع منظمة اليونسكو ودورها في نجاح هذه المبادرة النوعية التي تساند المعلمين وترتقي بممارساتهم إلى افاق الجودة والتميز ، وأضاف الدكتور السويدي أنه وحسب أجندة الجائزة سيتم اعتماد النتائج في 5 اكتوبر القادم من قبل سعادة المدير العام لليونسكو في باريس والإعلان عن اسماء الفائزين لاحقاً في حفل التكريم.

