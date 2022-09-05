الشرق الأوسط - تريدر هب -شركة وساطة مالية حائزة على ترخيص ومعتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة ويقع الفرع الرئيسي في أبو ظبي- تسعد بأن تُعلن اليوم عن انطلاقتها الأولى للعمل بالإمارات العربية المتحدة. توفر شركة الوساطة المالية مزايا الوصول إلى 100 سوق حول العالم؛ والتداول في الفوركس والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود مقابل الفروقات الخاصة بالسلع؛ بفروقات أسعار تنافسية طفيفة جدًا بأدوات متميزة وتكنولوجيا فريدة.

وفي تصريح له حول إطلاق شركة الوساطة المالية الجديدة، أشار سهيل العتيبة الرئيس التنفيذي للشركة بقوله "بالطبع فخورين جدًا بتلك البداية القوية ونتطلع لدور كبير للشركة داخل الإمارات العربية المتحدة ونهدف أن نصبح مركز الاستثمار المفضل للمتداولين الإماراتيين بالإضافة إلى توفير أفضل بيئة تداول متاحة للمغتربين والشركات الدولية الكائن مقرها بالإمارات العربية المتحدة".

وتابع بقوله "تتمثل ركيزة أعمالنا حول القيم القوية التي تتمتع بها الشركة وتنصب رؤيتنا في أن نصبح أحد رواد سوق المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبغض النظر عن استراتيجية وأسلوب تداولك، ومستوى التمويل أو الرغبة في المخاطرة، نوفر لك حساب تداول بمزايا فريدة يلبي احتياجاتك بالإضافة إلى فريق خدمة عملاء متميز متعدد اللغات لتقديم الدعم اللازم لك".

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة التداول متعددة الأصول المالية عن تعيين متحدثين رسميين أخرين ضمن الفريق التنفيذي للشركة. حيث يشغل أحمد الكثيري منصب مدير العمليات (COO) كما تولى أحمد أيوب منصب رئيس تنفيذي للأعمال (CBO)، ويتميز كلٌ منهما بخبرة عريقة في هذا المجال تمتد لعقود.

وتوفر الشركة للمتداولين العديد من منصات التداول العالمية؛ بما في ذلك منصة التداول المطورة داخليًا ومنصة ميتاتردير4 وميتاتريدر5. حيث سيتم تقديم العديد من حسابات التداول المختلفة بما يتماشى مع متطلبات وأهداف المتداولين على اختلاف مستوياتهم وبما يلبي أهداف استثماراتهم. كما سيتم أيضًا توفير حسابات تداول تناسب أحجام التداول الصغيرة بالإضافة إلى توفير حسابات تداول تلبي أحجام التداول غير المحدود. تريدرز هب توفر حلول مبتكرة متكاملة تلائم احتياجات ومتطلبات المتداولين الأفراد والمؤسسات.

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نبذة عن تريدرز هب

تريدرز هب، شركة وساطة مالية خاضعة للتنظيم في الإمارات العربية المتحدة ومقرها في أبوظبي، توفر مزايا الوصول إلى 100 سوق مالي حول العالم؛ بما يتيح للمستثمرين التداول في الفوركس والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود مقابل الفروقات الخاصة بالسلع. تبذل تريدرز هب قصارى جهدها لتوفير أحدث تكنولوجيا تداول متاحة في السوق لمنح عملائها تجربة تداول أكبر وأكثر سهولة، من خلال ثلاث منصات تداول مختلفة.

تريدرز هب لوساطة العملات – شركة الشخص الواحد ذ.م.م مرخصة ومعتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA): بموجب رقم التسجيل 20200000030 ضمن الفئة الأولى من التعامل في الأوراق المالية؛ للعمل كوسيط تداول للمشتقات المالية خارج البورصة لممارسة أنشطة السوق الفوري.

المقر تريدرز هب مكتب 201 برج سي أي طريق الكورنيش أبو ظبى الإمارات العربية المتحدة https://tradershub.ae/ 0097125994666

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