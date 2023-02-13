من خلال موقعهما الجديد الكائن في فندق ذا اتش على طريق الشيخ زايد 1، ستتشارك العلامتان التجاريتان مساحة عمل متكاملة لخدمة عملائهما بشكل أفضل

أعلنت مجموعة برو بارتنر مؤخرًا عن انتقالها إلى مقر عملها الجديد الكائن في مكتب رقم 2601 في برج المكاتب من فندق ذا اتش الواقع على طريق الشيخ زايد 1. وقد تم افتتاح المكاتب التي تم تجديدها حديثًا يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير. وتوفر المساحة المكتبية الجديدة، المصممة لاستيعاب فريق عمل موسع، بيئة عصرية لتقديم مجموعة أشمل من الخدمات لعملاء مجموعة برو بارتنر.

وكانت مجموعة سوفرين، وهي المزود المستقل والرائد عالمياً لخدمات خطط التقاعد للمؤسسات والأفراد، قد استحوذت على مجموعة برو بارتنر في مطلع 2022. ويأتي انتقال مجموعة برو بارتنر إلى فندق ذا اتش كجزء من الدمج المخطط له لفرق عمل الشركتين في دولة الإمارات والتي ستشترك سوية في مساحة مكتبية وتقديم الخدمات للعملاء؛ مما يمنح رواد الأعمال والشركات المهتمة بالتعرف على منطقة مجلس التعاون الخليجي وصولاً ميسّرًا للخبراء في المنطقة. وفي ظل ذلك سيطرأ تغيير على مواعيد أعمال برو بارتنر التي ستصبح من 9:00 صباحًا إلى 5:30 مساءً، من الاثنين إلى الجمعة.

ومن خلال دمج أماكن العمل تجمع مجموعة سوفرين ومجموعة برو بارتنر خبرتهما الإقليمية بشبكة دولية مصممة لتقديم منتجات وخدمات للشركات والأفراد الذين ينتقلون عبر الحدود، لاسيما أولئك الذين يواجهون مشكلات معقدة. وكواحدة من الخطوات الأولى ضمن عملية تكاملية أكثر توسعًا، تعمل الشركتان معًا لإنشاء مزود خدمات موحد يمكنه تبسيط الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي تعليقه على عملية الانتقال إلى المكاتب الجديدة، قال السيد نزار موسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة برو بارتنر، "يأتي انتقالنا إلى مكاتبنا الجديدة كخطوة أولى نحو تجسيد اندماج الشركتين عقب استحواذ مجموعة سوفرين على برو بارتنر العام

المنصرم. ويسرنا الترحيب بعملائنا في مكاتبنا الجديدة حيث يمكننا تقديم خدماتنا على نطاق أوسع. كما ستعمل فرق العمل المندمجة على تقديم دعم استثنائي لرواد الأعمال والشركات التي تبحث عن فرص استثمارية في المنطقة، وها نحن اليوم في وضع أفضل لتقديم تلك الخدمات."

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نبذة عن مجموعة برو بارتنر:

مجموعة برو بارتنر هي مزود خدمات رائد في مجال تأسيس الشركات والشراكات المحلية وتقديم الخدمات الاحترافية في أبو ظبي ودبي وسلطنة عمان وقطر. وتشمل خدمات المجموعة التي تأسست عام 2011 على تقديم الدعم المهني وتوفير مصادر خارجية للشركات ذات المسؤولية المحدودة والفروع الأجنبية ومكاتب التمثيل وشركات المناطق الحرة والشركات ذات التراخيص المزدوجة. تتمثل مهمة مجموعة برو بارتنر في توفير الأمن والشفافية والسرعة والكفاءة والمعرفة المحلية للشركات الدولية والمستثمرين الراغبين ببدء الاستثمار في دول الخليج العربي.

هاتف رقم: +971 4 456 1761

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