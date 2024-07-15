الإمارات العربية المتحدة، دبي : تفخر انتركونتيننتال للفنادق والمنتجعات بافتتاح أول فنادقها في الجزر اليونانية، وهو فندق انتركونتيننتال كريت الذي يمثل امتدادًا للفنادق الفاخرة التابعة للمجموعة – والتي تعتبر ثاني أكبر مجموعة من الفنادق الفاخرة في العالم. ويجسد فندق انتركونتيننتال كريت الضيافة اليونانية المعاصرة، وهو واحد من أولى الوجهات التي تم افتتاحها بعد إعلان العلامة عن رحلة تحولها التي تعيد تصور تجارب السفر الفارهة، وتستكمل إرثها العريق الممتد لأكثر من 75 عامًا لترتقي إلى مستويات أكثر تميزًا.

يمتاز فندق انتركونتيننتال كريت بإطلالات بانورامية على الخليج والساحل الصخري، بالإضافة إلى تصميمه المعماري العصري ومرافقه المتطورة التي تضفي على إقامة الضيوف مزيدًا من الراحة والاسترخاء، على مقربة من مدينة أجيوس نيكولاوس الساحلية المفعمة بالحياة. كما يمكن الوصول إلى عاصمة الجزيرة ومطار هيراكليون خلال أقل من ساعة واحدة.

تشمل المرافق المتنوعة في فندق انتركونتيننتال كريت مسبحين خارجيين يطلان على خليج ميرابيلو، وثلاثة مطاعم مستوحاة من البحر الأبيض المتوسط ​​بقيادة الشيف الشهير نيكوس روسوس الحائز على نجمة ميشلان، وناد صحي مستوحى من الطبيعة، والعديد من المرافق المناسبة للعائلات. كما إن خيارات غرف الضيوف الرائعة في الفندق، والتي يضم معظمها برك سباحة خاصة، مثالية للأزواج أو العائلات أو مجموعات المسافرين من أجيال متعددة.

وفي هذه المناسبة قال نيكولاوس إلياديس، المدير العام لفندق انتركونتيننتال كريت: "نتشرف بافتتاح فندق انتركونتيننتال كريت وتقديم علامة انتركونتيننتال وIHG في الجزر اليونانية. فالفندق الجديد يحتفي بالهوية المتجددة لعلامة انتركونتيننتال وتطورها المستمر عبر إحياء مجموعة من المبادرات للمسافرين العصريين الراغبين بتجربة سفر فارهة. كما يسعدنا وضع معايير جديدة للضيافة الفاخرة في الجزر اليونانية بينما نتيح لضيوفنا إمكانية التواصل مع ثقافتنا عبر التقنيات المتطورة والتصميم المبتكر والمواهب الاستثنائية التي يتمتع بها أفراد فريق انتركونتيننتال كريت."

تفتح فنادق انتركونتيننتال لضيوفها عالمًا من الدهشة، تدعو من خلاله محبي السفر الذين يقدّرون أثر السفر على النفس والروح للاستمتاع بأماكن مذهلة ورؤية متجددة لوجهات عديدة. ويأتي تطور علامة انتركونتيننتال انطلاقًا من إيمانها الدائم بقوة السفر وقدرته على الربط بين الثقافات وتوسعة الآفاق.

أما فندق انتركونتيننتال كريت فيرتبط ارتباطًا وثيقًا بالطبيعة المحيطة به، ويعبر عن ذلك من خلال التصاميم الفذّة المستوحاة من تضاريس كريت الغنية والصخور المهيبة، فيما تعكس التفاصيل الدقيقة جمال الجزيرة وأساطيرها الخالدة عبر استخدام أعمال منتقاة للفنانين المحليين.

تستقبل الضيوف منحوتة أصلية في منطقة الاستقبال، تمثل مخلوقًا هجينًا يجمع كلًا من سفينكس وميناتور – وكلاهما أيقونتان من تاريخ الجزيرة القديم. ويتضمن هذا العمل امتداد الأغصان بشكل أفقي خلف منطقة الاستقبال في تجسيد للحياة والحيوية، بينما تزيّن المخلوقات البرونزية المقابض والحواجز في الممرات، ليستمتع الضيوف برؤيتها في طريقهم إلى غرفهم.

ويضم الفندق ثلاثة مطاعم يونانية هي زيوس، وكنوسوس، ومينوان، يرأسها الشيف نيكوس روسوس الحاصل على نجمتيّ ميشلان ويتولى الآن منصب الطاهي التنفيذي لعدد من المطاعم اليونانية العصرية في لندن. وانطلاقًا من التزامه المستمر تجاه الطعام اليوناني وموسميته، يقوم الشيف بابتكار قوائم الطعام التي تشتمل على الأطباق الأنيقة واللذيذة بشكل يعكس الإرث المحلي في كريت ويلتزم بالمكونات المحلية الطازجة.

أما سبا Aegeo فتقدم عددًا من الجلسات العلاجية الفريدة، ومنها التدليك الكريتي بزيت الزيتون المحلي، وتدليك الوجه والعنق بالزعفران لمكافحة علامات تقدم السن، والعلاج بالتبريد الغني بمضادات الاكسدة. كما تتوفر مناطق الحمام والساونا وغرف البخار وبركة سباحة داخلية ومنطقة للاسترخاء إلى جانب غرف الجلسات العلاجية، والتي خصصت اثنتان منها للأزواج. ويضم الفندق كذلك صالة رياضية مجهزة بالكامل.

تثير كل غرفة من غرف وأجنحة المنتجع البالغ عددها 199 إحساسًا بالصفاء والأناقة من خلال التصميمات الداخلية التي تمزج بشكل متناغم البياضات المعاصرة والمفروشات الناعمة مع العناصر المستوحاة من المكونات العضوية والتأثيرات الكريتية التقليدية. يجمع التصميم البسيط بين الأناقة المتطورة في الغرف الكلاسيكية والمميزة، والتي تتميز بمسابح خاصة وشرفات، وهي مزودة بآلات صنع القهوة ولوازم الاستحمام الفاخرة. وللاستمتاع بالإقامة الأروع في كريت، يمكن للضيوف الاختيار من بين مجموعة من الأجنحة الفسيحة التي تحتوي على أسرّة فائقة الاتساع وشرفات مفروشة توفر إطلالات خلابة على البحر وأرائك إضافية مريحة يمكن تحويلها إلى سرير.

ويعمل زملاء انتركونتيننتال كحلقة وصل ثقافية، إذ يساعدون الضيوف على استكشاف المدن والأحياء المحلية في أكثر من 70 دولة توجد فيها فنادقها ومنتجعاتها. أما خدمة الكونسيرج فتضفي خبرة محلية لا تضاهى على خدمات فندق انتركونتيننتال كريت، لتسهل الاستكشاف الثقافي من خلال تعريف الضيوف على التجارب المخصصة مثل الرحلات الاستكشافية إلى المواقع الأثرية والقرى التقليدية بالجزيرة، والوديان الطبيعية، ومزارع العنب الصغيرة، وكروم الزيتون.

تقع جزيرة كريت وسط المياه الفيروزية بالبحر الأبيض المتوسط ​​، وتتمتع بجمال طبيعي أخاذ. تعد كريت أكبر جزيرة في اليونان، وتتميز بتاريخ غني وثقافة فريدة ومناظر طبيعية خلابة وإطلالات بانورامية تتنوع من الجبال البيضاء المهيبة إلى مضيق ساماريا النابض بالحياة، لتوفر الجزيرة فرصًا لا حصر لها للاستكشاف والمغامرة. وإلى جانب كنوزها الأثرية، فإن ضيافة جزيرة كريت الدافئة ومأكولاتها اللذيذة تشكل نافذة إلى روح الجزيرة النابضة بالحياة، بينما يدعو الساحل وخليج ميرابيلو الخلاب المسافرين للاسترخاء على شواطئه المشمسة والإبحار في مياهه الصافية، التي تحيط بها القرى الساحرة مثل أجيوس نيكولاوس. ولا شك في أن المزيج الفريد من العجائب القديمة والمناظر الطبيعية والثقافة المتميزة في كريت سيمنح المسافرين تجربة لا تنسى في اليونان.

يستقبل فندق انتركونتيننتال كريت ضيوفه الآن بأسعار تبدأ من 205 يورو لليلة الواحدة لأعضاء برنامج IHG One. ويمكنكم الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:https://intercontinental.com/crete.

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