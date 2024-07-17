مسقط: مواصلة تعزيز تجربة التمويل ودفع حدود التميز والابتكار من خلال شراكات مُثمرة تهدف إلى الارتقاء بتجربة العملاء التمويلية لمستويات جديدة، الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، تتعاون مع أرينا هوم Arina Home ودانوب هوم Danube Home و أبراج مسقط للإلكترونيات Abraj Muscat Electronics ومطابخ ألما ALMA Kitchens، لتقديم تمويل السلع الاستهلاكية المعمرة على مجموعة متنوعة من المنتجات منها تمويل الأثاث والأجهزة الإلكترونية والكهربائية ومختلف المعدات. تهدف هذه التعاونات الواعدة إلى تمكين العملاء من تحقيق طموحاتهم المتنوعة من خلال تقديم تجربة تمويلية استثنائية تتميز بالسرعة والمرونة.

تساهم خدمة تمويل السلع الاستهلاكية من الوطنية للتمويل في تمكين العملاء من الحصول على تجهيزات منزلية عصرية تتسم بالفخامة والرقي من ارينا هوم ودانوب هوم، وتُمّكن العملاء من شراء أحدث الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المتنوعة من أبراج مسقط للإلكترونيات. إضافة إلى ذلك، توفر مطابخ ألما للعملاء تشكيلة واسعة من المطابخ ذات التصميم العصري.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل طارق الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "يتمحور اهتمامنا في الوطنية للتمويل حول تشكيل علاقات تعاون استراتيجية مبنية على فهم عميق لمستجدات السوق الراهنة، وتسخيرها لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة والمتنامية وتقديم خيارات تمويل تُمكن عملائنا الأعزاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المُبتكرة لإثراء تجربتهم معنا، وذلك عبر حرصنا الدائم على توفير تجربة تمويل سلسة وسريعة ومرنة".

الجدير بالذكر أن التعاونات التي تقوم بها الوطنية للتمويل في تمويل السلع الاستهلاكية المعمرة تتميز بإجراءات بسيطة ومرنة وسريعة. إذ يمكن للعملاء التقديم لعملية التمويل البسيطة مباشرةً في متاجر الشركاء مما يسهل عملية تقديم الطلب وضمان راحة العملاء. حيث تقتصر عملية تقديم الطلب على توفير الوثائق المطلوبة وهي البطاقة الشخصية، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، ومستند عرض الأسعار، وشهادة راتب حديثة، حيث سيتم دراسة طلب التمويل فورًا. كما تجدر الإشارة إلى أن التمويل يصل إلى 20,000 ريال عماني، لضمان تلبية كافة احتياجات العملاء ورفع قدرتهم الشرائية.

من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية، تُرسخ الوطنية للتمويل موقعها الريادي لمشهد التمويل في سلطنة عُمان باعتبارها شريك التقدم الموثوق، وتُعيد تعريف تجربة التمويل عبر صياغة معايير تمويلية جديدة مُبتكرة فريدة من نوعها تهدف إلى إثراء تجربة العملاء، والأخذ بقطاع التمويل لآفاق جديدة من النمو والتطوير لبناء مستقبل مشرق للبلاد.

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