مسقط: أظهرت الوطنية للتمويل، شركة التمويل والتأجير الرائدة في سلطنة عُمان، مرونةً عاليةً وأكدت قوة توجهها الاستراتيجي، محققةً أداءً ماليًا قويًا خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026. وتؤكد هذه النتائج قدرة الشركة على التكيّف مع المشهد العالمي المُتغير الذي تشكله التقلبات الجيوسياسية. وبفضل أسسها التجارية المتينة، واستراتيجيتها الرصينة للنمو، وتركيزها الواضح على إيجاد قيمة سوقية طويلة الأجل، تواصل الوطنية للتمويل تأكيد مرونتها وأدائها المُستدام في بيئة تشغيل ديناميكية.

حققت الشركة الوطنية للتمويل، خلال الفترة المُنتهية في 31 مارس 2026، أرباحـًا تشغيلية (الربح قبل المخصصات والضرائب) بلغت 7.96 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمبلغ 5.96 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025، ما يعكس نموًا بنسبة 33.42%. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.83 مليون ريال عُماني، مرتفعًا من 3.31 مليون ريال عُماني في مارس 2025، ومسجلًا نموًا بنسبة 15.76%. كما ارتفع صافي استثمارات الشركة في التمويل التأجيري إلى 664.00 مليون ريال عُماني، محققًا نموًا بنسبة 1.73% مقارنةً بديسمبر 2025.

وفي تعليقه على أداء الشركة، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: "يعكس أداؤنا المتميز خلال الربع الأول قدرتنا المستمرة على تعزيز ريادتنا في السوق، مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة المخاطر وتعزيز المرونة المالية. و يكمن جوهر هذه الإنجازات في الالتزام الجاد لكوادرنا البشرية، حيث تُـسهِم خبراتهم وتفانيهم وسعيهم الدؤوب في تعزيز ريادة الوطنية للتمويل ضمن مجالات الابتكار وجودة الخدمات والتميز في خدمة العملاء. ومع استمرارنا في التقدم، نركز على تقديم قيمة مُستدامة لجميع أصحاب المصلحة، مع المُساهمة الفاعِلة في دعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل لسلطنة عُمان".

تواصل الوطنية للتمويل امتلاكها لأعلى رأس مال تنظيمي بين شركات التمويل والتأجير (FLCs) في سلطنة عُمان، حيث بلغ 144.13 مليون ريال عُماني، مما يعزز مكانتها كأكبر شركة في القطاع من حيث الأصول، وشبكة الفروع، والإيرادات، والربحية. وبفضل 24 فرعًا منتشرة في مختلف محافظات البلاد، بجانب مجموعة المنتجات الشاملة لقطاعي التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تواصل الشركة تعزيز جاهزيتها لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة، وتحسين تقديم الخدمات عبر الابتكار الرقمي المستمر.

لا يزال تطوير رأس المال البشري محورًا رئيسـًا في استراتيجية نمو الوطنية للتمويل. وحتى 31 مارس 2026، حققت الشركة نسبة تعمين بلغت 92.87%، حيث بلغ عدد العُمانيين 391 من أصل 421 موظفًا، متجاوزةً بذلك الهدف الوطني للتعمين، مما يؤكد التزامها المُستمر بتطوير الكفاءات المحلية من خلال التدريب المنظم، وتنمية المهارات القيادية، ومبادرات تعزيز مشاركة الموظفين.

لا يزال الأثر الإيجابي ركيزةً أساسية في استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للوطنية للتمويل. وقدّم فريق هِمّة التطوعي التابع للشركة الدعم لـعـدد 120 عائلة خلال شهر رمضان، فيما تركز المبادرات الجارية ضمن ذراعها للمسؤولية الاجتماعية -امتداد- على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشباب، والمجتمعات المحلية. وتعكس هذه الجهود التزام الشركة المستمر بتحقيق أثر اجتماعي ملموس وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

ومما يؤكد ريادتها في هذا القطاع، حصول الوطنية للتمويل على لقب "أفضل شركة تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" في جوائز التمويل الدولية، مما يعكس التزامها بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في اقتصادٍ وطنـي يتسم بالمرونة والتنوّع.

تتطلع الوطنية للتمويل بثقة إلى المستقبل، مؤكدةً قدرتها على تجاوز تقلبات السوق، مدعومةً بأسس متينة، وإدارة استباقية للمخاطر، وتركيز واضح على النمو المُستدام. وتواصل الشركة إعطاء الأولوية للابتكار، وتجربة العملاء، والتميز التشغيلي، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق للنمو ومُـساهِـم رئيس في التقدم الاجتماعي والاقتصادي لسلطنة عُمان.

