مسقط : انطلاقاً من التزامها الراسخ بالتمويل المسؤول والتنمية الاقتصادية المستدامة، تواصل الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في قطاع التمويل والتأجير في سلطنة عُمان، تعزيز عروضها في مجال التمويل المستدام لتمكين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى من الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة. ومن خلال باقتها الشاملة من حلول التمويل المُستدام، تؤدي الشركة دوراً محورياً في دعم أجندة الاستدامة الوطنية، وتشجيع تبني التقنيات والممارسات الصديقة للبيئة.

استجابةً لمتطلبات العصر وانسجاماً مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، تستند محفظة الوطنية للتمويل الواسعة من حلول التمويل المستدام إلى إطارها الاستراتيجي الشامل للاستدامة، الذي يدمج اعتبارات البيئة والمجتمع والعمليات والحوكمة ضمن مختلف جوانب أعمالها. ويتجاوز هذا الإطار نطاق تطوير المنتجات، إذ يوجّه التزام الشركة بترسيخ ممارسات مسؤولة ومستدامة عبر جميع عملياتها، إلى جانب تعزيز أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال حلول تمويل مبتكرة، وشراكات استراتيجية، ومبادرات مجتمعية فاعلة، وممارسات التمويل المسؤول الرصينة. ومن خلال هذا النهج المتكامل، تواصل الوطنية للتمويل دعم الإشراف البيئي، وتعزيز النمو الشامل والابتكار، وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بالتوازي مع تمكين عملائها من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم في مجال الاستدامة.

من خلال خيار التمويل المُستدام، توفر الوطنية للتمويل لعملائها حلولاً تمويلية مُيسّـرَة صُممت لتشجيع تبني التقنيات المستدامة والممارسات الصديقة للبيئة. وفي إطار هذا الالتزام، يستفيد العملاء المؤهلون ضمن برنامج التمويل المستدام من إعفاء كامل من رسوم المعالجة، إلى جانب تخفيض بنسبة 1% على أسعار الفائدة، بما يُسهم في جعل الاستثمارات المُستدامة أكثر سهولةً وإتاحةً.

يشمل هذا العرض مجموعة واسعة من فئات التمويل المرتبطة بالاستدامة، بما في ذلك المركبات الكهربائية والهجينة التي تدعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، وحلول الطاقة الشمسية التي تشجع على تبني مصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات المنازل الذكية التي تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة وتحسين إدارة الموارد. كما يتيح العرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى الوصول إلى حلول تمويل مخصصة لمجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات المستدامة، بما يمكّنها من تحقيق أهدافها البيئية، مع دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وفي هذا السياق، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل، قائلاً: "نؤمن في الوطنية للتمويل بأن المؤسسات المالية تؤدي دوراً محورياً في تمكين التنمية المستدامة ودعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل. ومن خلال حلول التمويل المستدام التي نوفرها، نُتيح للأفراد والشركات مسارات عملية لتبني التقنيات والممارسات الصديقة للبيئة، مع الاستفادة من حوافز تمويلية مجزية. ويعكس ذلك التزامنا الأوسع بإحداث أثر إيجابي، ودعم مستهدفات الاستدامة في سلطنة عُمان، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة للأجيال القادمة".

في ظل تزايد أهمية الاستدامة في رسم ملامح مستقبل التنمية الاقتصادية، تواصل الوطنية للتمويل التزامها بتمكين التقدم المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لعملائها والمجتمعات التي تخدمها والبيئة. ومن خلال المواءمة بين الابتكار المالي وأهداف التنمية المستدامة، تواصل الشركة أداء دور محوري في تسريع التحول الأخضر في سلطنة عُمان، مؤكدةً مكانتها كشريك موثوق للنمو ومساهم رئيس في تحقيق الازدهار الاقتصادي والبيئي والاجتماعي على المدى الطويل.

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