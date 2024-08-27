مسقط: رسمت الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، مسارًا مميزًا في الابتكار المستمر لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة والمتطورة، مُرسخة مكانتها باعتبارها شريكًا موثوقًا للنمو للأفراد والشركات على حد سواء. حيث تواصل استثمار نجاحاتها في الارتقاء بتجربة العملاء وتجاوز التوقعات، ودفع حدود التميز، وتضمن توفير إجراءات تمويلية تتسم بالسرعة والبساطة والمرونة؛ مما يعكس جهودها الحثيثة في تمكين العملاء من تحقيق تطلعاتهم الشخصية والريادية.

تتبنى الوطنية للتمويل مجموعة من المبادرات الاستراتيجية المُصممة لرفع جودة الخدمة، والاستجابة، والتفاعل مع التغذية الراجعة ثم البناء عليها بهدف التحسين والتطوير؛ تعزيزاً لتجربة العملاء ورضاهم، مما ساهم في ترسيخ قيادتها للقطاع التمويلي في سلطنة عُمان.

مؤكِدًا جهود الشركة على تحقيق التميز في خدمة العملاء، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "في الوطنية للتمويل، رضا العميل أساس لكل الخطط المرسومة والمنهجيات الموضوعة، إذ يتجلى ذلك بوضوح في حلولنا التمويلية المصممة بناءً على احتياجاتهم المتنامية، بجانب خصائص المعاملات التي تتسم بالسهولة والمرونة والسرعة. كما نحرص على تكثيف عروضنا الفريدة في السوق. لقد مكننا التزامنا بالتميز في خدمة العملاء من بناء ثقة عميقة داخل المجتمع المحلي وتعزيز علاقاتنا مع عملائنا الكرام من الأفراد والشركات. سنواصل العمل على التحسين المستمر لخدماتنا، ونتطلع لاستثمار الفرص المتجددة لتعزيز جودة خدماتنا وتقديم الأفضل لعملائنا."

تجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتمويل تقدم مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة المصممة لتبسيط العمليات وتحسين تجربة العملاء. من خلال تطبيق الهاتف النقال سهل الاستخدام والموقع الإلكتروني، وتُمكن الوطنية للتمويل عملائها من التقديم على طلبات التمويل بسهولة، وحساب مبالغ الأقساط، بالإضافة إلى إدارة التزاماتهم المالية إلكترونياً. علاوة على ذلك، تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا للتغذية الراجعة بهدف الارتقاء بالخدمات، وتحسين عروض منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.

تدرك الشركة الدور المحوري للعنصر البشري في كل نقطة تواصل مع العملاء، حيث تولي أولوية قصوى لتدريب وتطوير مهارات مديري العلاقات المتواجدين في أفرعها الممتدة عبر مختلف محافظات سلطنة عُمان؛ لتحسين خدمة العملاء. كما يؤدي مدراء العلاقات أدواراً استشارية هامة تقوم على فهم احتياجات العملاء وتقديم التوجيه الأنسب لخيارات التمويل المتوافقة مع تطلعاتهم.

بينما تعزز الوطنية للتمويل حضورها الجغرافي على مستوى البلاد، تظل ثابتة في التزامها بالتميز في خدمة العملاء وتقديم حلول تمويلية قابلة للتخصيص تتيح للأفراد والشركات إمكانية تحقيق خططهم بسهولة ومرونة. وتواصل لعب دور فاعل في دفع جهود التنمية الاقتصادية المستدامة لبناء مستقبل مشرق للوطن.

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