مسقط: انطلاقًا من إدراكها للدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم مسيرة التنميـة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، تولي الوطنية للتمويل، الرائدة في قطاع التمويل في سلطنة عُمان، اهتمامًا استراتيجياً خاصًا لهذا القطاع. ولتحقيق ذلك، طوّرت الشركة مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية المخصصة لدعم هذه المؤسسات وتمكينها من تحقيق النجاح في بيئة السوق التنافسية. وتتميّز هذه الحلول بتصميم مدروس يلبي مختلف الاحتياجات التشغيلية، بما في ذلك تمويل السيارات الجديدة والمستعملة، والمعدات والآلات، ورأس المال العامل، والمستودعات وغيرها.

انطلاقًا من إدراكها للفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم مسيرة التنمية الوطنية، تواصل الوطنية للتمويل ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في دعم النمو والتقدم، من خلال تقديم حلول تمويلية ميـسرة ومبتـكرة. وقد صُممت هذه الحلول لتسهيل الوصول إلى التمويل ودعم الأهداف الرئيسة للمشاريع، بما في ذلك التوسع، واقتناء المعدات، وإدارة السيولة اليومية.

وفي هذا الإطار، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل، قائلاً: "تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان، وعنصرًا محوريًا في استراتيجية النمو المستدام للبلاد. فهي تُسهم بفاعلية في تمكين المجتمع وتفعيل إسهامات هذه المؤسسات في تعزيز التنويع الاقتصادي، بجانب الفرص القيّمـة التي توفرها للكفاءات الوطنية للنهوض والازدهار، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. ونحن في الوطنية للتمويل نسعى إلى تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحلول تمويلية مرنة وسهلة الوصول، تُمكّنها من التوسع والابتكار وتحقيق النمو المُستدام. ومن خلال تلبية احتياجاتها المتنوعة، فإننا لا ندعم نموها فحسب، بل نساهم أيضًا في تحقيق الأهداف الوطنية الأوسع نطاقًا، المتمثلة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.".

تُصـمم حلول التمويل التي تُقدمها الوطنية للتمويل خصيصًا لتلبيـة الاحتيـاجات المُتغيـرة للمؤسسـات الصغيرة والمتوسطة. ويستفيد أصحاب المؤسسات بخطط سداد مرنة تتناسب مع دورات تدفقاتهم النقدية، ما يمنحهم حرية مالية أكبر. كما توفر الشركة تجربة تمويل سلسة، مدعومة بفريق من مديري علاقات العملاء، الذين يقدمون توجيهـات مخصصة في كل مرحلة من مراحل عملية التمويل. تعكس هذه المبادرة التزام الوطنية للتمويل الراسخ بدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إدراكًا لأهمية هذا القطاع في تعزيز الابتكار، واستثمار المواهب الوطنية المتميزة، وبناء شركات محلية قوية ومتماسكة. وبدعمها لهذه المؤسسات فهي تشارك في بناء منظومة رصينة لريادة الأعمال، وتأسيس بنية تنظيمية فعّالة، وتُسهم الشركة أيضـًا في تمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة وتحقيق نمو مستدام.

تواصل الوطنية للتمويل التزامها بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز روح ريادة الأعمال، ومساندة نمو الشركات المحلية القوية. انطلاقًا من رؤيتها الرامية إلى تحقيق نجاح مُستدام لهذه المؤسسات في سلطنة عُمان، تسعى الشركة إلى تشجيع أصحاب الأعمال على التعرف إلى حلول التمويل المتنوعة التي تقدمها، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من نمو أعمالهم بالتعاون مع شريك تمويل موثوق.

