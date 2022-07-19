مسقط- أعلنت الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في السلطنة، عن تعزيز استثماراتها في مبادرات تتمحور حول تعزيز تجربة العملاء وتواكب تطلعاتهم عبر افتتاح المزيد من الفروع في مختلف أنحاء السلطنة. وفي هذا الإطار، افتتحت الشركة مؤخرا فرعها الجديد في ولاية المصنعة، حيث سيسهم الفرع الجديد في تسهيل وصول قاعدة عملائها المتنامية إلى مجموعة من الخدمات التمويلية المتميزة.

مسلطا الضوء على نهج "العميل-أولا"، قال الفاضل علي المعني، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: "تمثل شبكة فروعنا الممتدة في مختلف أنحاء السلطنة، سعينا المتواصل لترسيخ علاقاتنا مع عملائنا في مختلف أنحاء السلطنة. علاوة على ذلك، نحرص على توفير حلول تمويلية لتلبي احتياجاتهم في أي وقت وأي مكان ".

يمتاز الفرع الجديد للشركة بموقعه وخدماته المتميزة ، على غرار الفروع الأخرى بما فيها فرع مرتفعات المطار، و السيب، و صلالة، و سندان، التي تعكس النهج الذي تتبعه الشركة لتوفير تجربة عملاء متميزة ومثرية.

تجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتمويل تأسست في عام 1987 وتعتبر الشركة الرائدة في مجال التمويل في السلطنة والتي يثق بها الآلاف من العملاء، حيث تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تستهدف الأفراد وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

#بياناتشركات

- انتهى -