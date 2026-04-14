استحواذ شركة الأدوية الأمريكية الكبرى إيلاي ليلي على شركة التكنولوجيا الحيوية المبتكرة كروس بريدج بايو في صفقة تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار أمريكي

الهلال للمشاريع الناشئة، منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة للهلال للمشاريع، شاركت في قيادة جولة التمويل الأولية البالغة 10 ملايين دولار أمريكي لشركة كروس بريدج بايو في نوفمبر 2024

يمثل هذا الاستحواذ محطة بارزة في استراتيجية الهلال للمشاريع الناشئة لدعم شركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة التي تطور علاجات هي الأولى من نوعها والأفضل ضمن فئتها

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الهلال للمشاريع الناشئة، منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع، اليوم أن شركة "كروس بريدج بايو"، إحدى شركات محفظتها الاستثمارية، قد أبرمت اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها عليها شركة الأدوية الأمريكية الكبرى "إيلاي ليلي آند كومباني". وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل مساهمو "كروس بريدج بايو" على ما يصل إلى 300 مليون دولار أمريكي نقداً، وتتضمن قيمة الصفقة دفعة نقدية أولية، تليها دفعة إضافية مشروطة بتحقيق مرحلة تطويرية محددة.

وتُعد "كروس بريدج بايو" شركة تكنولوجيا حيوية تتخذ من هيوستن مقراً لها، وقد تأسست عام 2023، وتعمل على تطوير علاجات موجهة للسرطان من الجيل التالي، صُممت لإيصال الأدوية المضادة للسرطان بدقة أكبر إلى الخلايا الورمية. وكانت الهلال للمشاريع الناشئة قد شاركت في قيادة جولة التمويل الأولية للشركة، البالغة 10 ملايين دولار أمريكي، والمُعلن عنها في نوفمبر 2024، دعماً لها في مرحلة مفصلية من تطورها.

وقال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في شركة الهلال للمشاريع:

❞نفخر بدعم "كروس بريدج بايو" منذ مراحلها الأولى، ويسعدنا أن نرى الشركة تبلغ هذه المحطة المهمة مع الاستحواذ عليها. وقد نجح الفريق في بناء منصة متمايزة بدرجة كبيرة في مجال العلاجات المبتكرة، ونرى أن "ليلي" في موقع مثالي لمواصلة تطوير هذا الابتكار بما يعود بالنفع على المرضى. ❝

وعلّق الدكتور مايكل توريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كروس بريدج بايو":

❞كانت الهلال للمشاريع الناشئة من أوائل من آمنوا بـ"كروس بريدج بايو" وبرؤيتنا للمقترنات الدوائية المضادة للأجسام ذات الحمولة المزدوجة من الجيل التالي. وقد أتاح لنا دعمها في مرحلة التأسيس الانتقال سريعاً من الفكرة إلى منصة متمايزة، ما مكننا في نهاية المطاف من التقدم نحو المرحلة السريرية واستقطاب شريك مثل "ليلي"، في نتيجة استثنائية للشركة وللأساس العلمي الذي تقوم عليه. ❝

وتطوّر "كروس بريدج بايو" مقترنات دوائية مضادة للأجسام ذات حمولة مزدوجة من الجيل التالي، صُممت لإيصال عاملين علاجيين مباشرة إلى الخلايا السرطانية، بما يسهم في تحسين فعالية العلاج والمساعدة في مواجهة بعض تحديات المقاومة المرتبطة بالعلاجات الحالية. ويُعد مرشحها الرئيسي "سي بي بي-120" (CBB-120) علاجاً واعداً من هذه الفئة، وقد يكون من بين الأفضل ضمن فئته، إذ يستهدف "تروب-2" (TROP-2)، وهو بروتين سكري يوجد على سطح الخلايا السرطانية. وتتوقع الشركة تقديم طلب تسجيل دواء تجريبي جديد لـ"سي بي بي-120" (CBB-120) في عام 2026.

وأضاف الدكتور دامير إيليتش، مدير علوم الحياة في الهلال للمشاريع الناشئة وعضو مجلس إدارة "كروس بريدج بايو":

❞لفتت "كروس بريدج بايو" انتباهنا منذ وقت مبكر بوصفها إحدى الشركات الرائدة في تطوير المقترنات الدوائية المضادة للأجسام ذات الحمولة المزدوجة. وكان من دواعي سروري، في إطار دوري مع الشركة أن أعمل عن كثب مع الفريق، خلال تقدمهم في تطوير هذه المنصة، ونحن على ثقة بأن "ليلي" تمثل الشريك الأمثل لمواصلة تطوير هذا الابتكار. ❝

ويمثل هذا الاستحواذ محطة مهمة لـلهلال للمشاريع الناشئة، ويجسد استراتيجيتها في الاستثمار المدروس في شركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة التي تطور علاجات هي الأولى من نوعها والأفضل ضمن فئتها. كما يعكس حجم التقدم الذي حققته "كروس بريدج بايو" خلال فترة وجيزة، من تطوير منصتها وبرنامجها الرئيسي إلى إبرام اتفاقية استحواذ مع "ليلي".

نبذة عن الهلال للمشاريع الناشئة

الهلال للمشاريع الناشئة هي منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع، وتدعم التقنيات التحويلية وروّاد الأعمال أصحاب الرؤى الطموحة في مجالات التكنولوجيا المالية، وبرمجيات المؤسسات، والصحة الرقمية، وحلول المناخ، والتقنيات المتقدمة.

نبذة عن الهلال للمشاريع

الهلال للمشاريع هي شركة عالمية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتضم تحت مظلتها مجموعة واسعة من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات متنوعة. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت الشركة إلى مجموعة رائدة تشمل 57 شركة واستثماراً في 19 دولة، ويعمل ضمن فرقها أكثر من 1,600 موظف.

وتدير الهلال للمشاريع أعمالها عبر أربع منصات رئيسية: الهلال للمشاريع التطويرية، والهلال للمشاريع الاستثمارية، والهلال للمشاريع الناشئة، والهلال للمشاريع الابتكارية، وتنشط هذه المنصات في مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الموانئ، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، وطيران الأعمال، بالإضافة إلى مجالات رأس المال الاستثماري، وصناديق الأسهم الخاصة، وحاضنات الأعمال.

وتُعد الهلال للمشاريع إحدى الشركات التابعة لمجموعة الهلال، التي تمتلك إرثًا عائليًا راسخًا يتجاوز الخمسين عامًا في دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز نموه المستدام.

نبذة عن "كروس بريدج بايو"

"كروس بريدج بايو" شركة ناشئة تتخذ من هيوستن مقراً لها، وقد تأسست في عام 2023، وتعمل على تطوير تقنية جديدة للمقترنات الدوائية المضادة للأجسام ذات الحمولة المزدوجة (antibody-drug conjugates - ADCs)، ابتكرها الدكتور كيوجي تسوتشيكاما في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس. وتتمثل مهمة الشركة في تطوير مقترنات دوائية مضادة للأجسام من الجيل التالي، بما قد يسهم في إحداث تحول في الممارسات السريرية الحالية. ويُعد أصلها الرئيسي "سي بي بي-120" (CBB-120) مقترناً دوائياً مضاداً للأجسام ذا حمولة مزدوجة يستهدف "تروب-2" (TROP2)، ويجمع بين مثبط "توبو-1" (Topo1 inhibitor) ومثبط "إيه تي آر" (ATR inhibitor)، مع توقع تقديم طلب تسجيل دواء تجريبي جديد له في عام 2026.

وتحظى "كروس بريدج بايو" بدعم من تحالف من المستثمرين، يضم صندوق "تي إم سي" الاستثماري (Texas Medical Center Venture Fund) و"الهلال للمشاريع الناشئة"، بمشاركة كل من "ألكسندريا فنتشر إنفستمنتس" (Alexandria Venture Investments) و"بورتال إنوفيشنز" (Portal Innovations) و"ليندن ليك لابس" (Linden Lake Labs)، إلى جانب تمويل غير مُخفِّف للملكية من "سي بي آر آي تي" (CPRIT).

