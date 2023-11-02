سيتم ارسال آلاف اللترات من زيوت الطهي المستعملة كل شهر إلى شركة وقود لإعادة تدويرها وتحويلها إلى وقود ديزل حيوي صديق للبيئة وذلك في مصنعها القائم في خزائن.

مسقط، تماشياً مع هدف السلطنة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050م، تعاونت شركة النهضة للخدمات وهي شركة رائدة في الحلول الإسكانية والخدمات وإدارة المرافق المتكاملة بالسلطنة مع (شركة وقود) التي تعتبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة. حيث يشمل هذا التعاون تحويل زيوت الطهي المستعملة من مطابخ النهضة المركزية إلى وقود ديزل حيوي في مصنع شركة وقود بمدينة خزائن الصناعية. قامت الشركة حتى الآن بإرسال أكثر من 9000 لتر من زيوت الطهي المستعملة إلى المصنع لتحويلها إلى وقود ديزل حيوي. كما تعتزم النهضة ووقود زيادة كميات الزيوت المعاد تدويرها في الأشهر المقبلة.

يتم استخدام وقود الديزل الحيوي في قطاعي الصناعة والنقل، حيث أن كفاءته مماثلة للديزل المستخرج من النفط، ويقلل بشكل ملحوظ من الانبعاثات الملوثة الرئيسية بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين. عادةً، يمكن أن يساعد وقود الديزل الحيوي على خفض انبعاثات الكربون بنسبة 88% مقارنةً بالوقود الأحفوري، كما يتم الحصول على جميع احتياجات الطاقة للمصنع بنسبة 93% من الطاقة الشمسية المتجددة.

وفي هذا السياق، صرّح الفاضل/ ستيفن آر توماس، الرئيس التنفيذي للنهضة للخدمات، قائلاً: يسعدنا التعاون مع شركة وقود بما يتماشى مع محور البيئة المستدامة الوارد في رؤية عمان 2040 والتزام السلطنة بتحقيق الحياد الصفري. إن إعادة تدوير زيوت الطهي المستعملة هي إحدى الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق أهدافنا بالوصول إلى الحياد الصفري. وإن تعاوننا الدائم مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُعنى بالابتكار في السلطنة مثل شركة وقود تمثل خطوة مهمة نحو الأمام للحد من الآثار البيئية وتعزيز مستقبل أكثر اخضراراً في سلطنة عمان بما يتوافق مع المبادئ الأخلاقية للنهضة المتمثلة في (السلامة والكفاءة وصون البيئة والمجتمع المحلي).

كما صرّح الفاضل/ ماهر الحبسي، المدير العام لشركة وقود، قائلاً: يسعدنا التعاون مع شركة النهضة للخدمات لتحويل زيوت الطهي المستعملة الناتجة من عمليات الشركة في السلطنة إلى وقود ديزل حيوي، وبالتالي زيادة كفاءة استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون وتقليل الملوثات الخطيرة الأخرى مثل أكاسيد النيتروجين ومركبات الكبريت. ومن خلال تعاوننا مع العملاء من مختلف القطاعات فإننا نثق بمساهمتنا في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري الأخضر وتلبية الاحتياجات الوطنية وتطويرها بحسب الاتجاهات العالمية.

تلتزم شركة النهضة للخدمات بالاستدامة والتحسين المستمر للعمليات والخدمات والأداء وتهتم بالمسؤولية المجتمعية وتستثمر في البرامج المستدامة التي تكون ذات تأثير حقيقي ودائم. وتسعى النهضة جاهدة لتشجيع الممارسات المستدامة ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان من خلال التعاون مع المجتمع المحلي والشركات.

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موجز حول النهضة للخدمات:

النهضة للخدمات هي شركة رائدة متخصصة في المرافق السكنية وحلول الخدمات وإدارة المرافق المتكاملة في السلطنة ومدرجة ببورصة مسقط إضافةً إلى حضورها المتزايد في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد استثمرت الشركة أكثر من 200 مليون في السلطنة، حيث أنها سادس أكبر جهة توظيف في القطاع الخاص للعمانيين بما يقارب 2500 مواطن. وتتمتع النهضة بسلسلة توريدات متينة في السلطنة. وتسعى الشركة حثيثاً للاستثمار في برامج المسؤولية المجتمعية للشركات مما تخلق تأثيراً حقيقياً ودائماً. علماً بأن النهضة تمتلك قرية النهضة بالدقم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث تعتبر أكبر مرفق سكني مخصص للعمال في سلطنة عمان والذي يتوافق مع المعايير العالمية لتعزيز رفاهية العمال وتمكين الاستثمار الأجنبي المباشر.

موجز حول شركة وقود:

شركة وقود الدولية هي شركة صغيرة ومتوسطة بسلطنة عمان. وهي أول شركة عمانية تختص بتحويل زيوت الطهي المستعملة التي تم جمعها من المطاعم وشركات الضيافة والمنازل إلى وقود ديزل حيوي، الذي تماثل كفاءته وقود الديزل المستخرج من النفط، كما أنه يستخدم في قطاعي الصناعة والنقل. إضافة إلى قدرة مصنع وقود على معالجة حوالي 20000 لتر من زيوت الطهي المستعملة يومياً لإنتاج وقود الديزل الحيوي.