القاهرة: حصدت شركة النساجون الشرقيون، الرائدة عالميًا في صناعة السجاد المنسوج، لقب أكبر شركة مُصدرة لعام 2024، وأكبر شركة مُصدرة لكل قارة على حدة في قطاع المفروشات المنزلية، وذلك خلال يوم المصدّر السنوي الذي تنظمه إكسبولينك تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقد أقيم الحدث بحضور معالي الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد سعيد أحمد، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، والسيد محمد قاسم، رئيس مجلس الإدارة إكسبولينك إلى جانب نخبة من قادة الصناعة وصناع القرار، حيث اجتمعوا لمناقشة مستقبل التجارة والاستثمار في مصر.

وفي هذا السياق، علقت السيدة ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد، قائلة: “هذا التكريم يعكس التزامنا الراسخ بنشر بصمة مصر العالمية في قطاع المفروشات المنزلية. نحن فخورون بمساهمتنا بحوالي 60% من صادرات مصر في هذا القطاع، مع استحواذ السوق الأمريكية على 32% من إجمالي مبيعاتنا في عام 2024، كما نسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 40٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتظل أوروبا ثاني أكبر أسواقنا، حيث بلغت صادراتنا إليها 6 مليارات جنيه مصري العام الماضي. إن هذه الجوائز تعزز التزامنا بتقديم سجاد ذات جودة استثنائية وتصميمات فريدة للمنازل حول العالم، كما تسهم في تعزيز مكانة الصناعة المصرية على الساحة الدولية."

جدير بالذكر أن هذا التكريم يأتي ضمن سلسلة من الجوائز المرموقة التي حصلت عليها الشركة خلال عام 2024، بما في ذلك جائزة أفضل مُصدر في قطاع المنسوجات، وجائزة أفضل حضور عالمي في قطاع المنسوجات. وبصفتها الرائد العالمي في صناعة السجاد، تواصل النساجون الشرقيون تطبيق استراتيجيتها بدفع عجلة النمو المستدام، وتوسيع حضورها الدولي، ووضع معايير جديدة للتميز في هذه الصناعة.

نبذة عن مجموعة النساجون الشرقيون:

تأسست مجموعة النساجون الشرقيون في عام 1979 من رجل الصناعة محمد فريد خميس. تم إدراج المجموعة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام 1997، وقد توسعت المجموعة بداية من النسج على نول واحد لتصبح أكبر مجموعة منتجة للسجاد الميكانيكي في العالم.

بناءً على تراث المنسوجات المصري الراسخ، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 5000 عام قبل الميلاد، تعد مجموعة النساجون الشرقيون اليوم الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد والموكيت المطبوع أو المطبوع رقميًا.

يتواجد مقر المجموعة في القاهرة، ولديها مرافق تصنيع في الولايات المتحدة ومصر كما توزع منتجاتها في أكثر من 118 دولة حول العالم.

تعمل مجموعة النساجون الشرقيون بشغف وتكرس جهودها لصناعة منتجات مبتكرة، مستوحاة من أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة، ومصممة لتكون في متناول الجميع ولتحمل القيمة والسعادة لعملائها.

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